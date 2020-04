Alfonso Signorini da poco ha terminato la sua prima esperienza come presentatore ufficiale del grande fratello. Un’avventura emozionante che però non ottenuto il successo che sperava. In tanti non hanno apprezzato le sue vesti da presentatore vedendolo sempre come opinionista. Intanto, dopo la fine del reality, il giornalista come tutti è costretto a restare in casa e uscendo solo in caso di necessità.

Come tanti altri suoi colleghi, anche il noto direttore ha deciso di condividere con i propri seguaci varie dirette mostrando a tutti la sua quarantena. Ovviamente, Alfonso Signorini cerca di tenere sempre pulita la sua abitazione e per la prima volta ha svelatola sua più grande malattia.

Alfonso Signorini affetto da una malattia

Pochi istanti fa, Alfonso Signorini ha mostrato su Instagram il suo particolare passatempo lasciando senza parole i numerosi fan con un’incredibile rivelazione: “Sono malato, lo so.” In molti si staranno chiedendo cosa sia accaduto al noto conduttore ma possiamo assicurarvi che sta benissimo. A quanto pare sono solo gli effetti della quarantena che ad oggi iniziano a farsi sentire anche sulla sua persona.

Il direttore di Chi e conduttore televisivo, infatti, ha confidato ai fan che ama lavare i tappeti la sera. Un passatempo che lo rilassa tantissimo e che ama fare in particolar modo prima di dormire.“Devo cominciare a preoccuparmi, ormai è la mia malattia”, ha scritto.

L’igiene e la pulizia prima di tutto

Nello scatto Alfonso Signorini è in ginocchio a terra mentre. Con accanto un secchio e una spazzola, pulisce a fondo il tappeto. Il conduttore, inoltre, indossa anche la mascherina spiegando di non sopportare l’odore della candeggina. Durante la quarantena ha scoperto che la candeggina è l’unico sapone efficace per la pulizia dei tappeti, sopratutto per eliminare tutti i germi. “Ho provato anche con l’aceto, ma non vengono come piace a me.”

Dando uno sguardo ai commenti anche una sua collega è affetta dalla sua stessa “malattia”. Rita Dalla Chiesa ha dichiarato che nella stessa giornata si è dedicata alle pulizie domestiche concentrandosi sul cassettone del letto. Diversamente da Alfonso Signorini lei usa il sapone per le mani, trovandolo ottimo e profumato.