Elettra Lamborghini fuori di seno: lo scatto da censura fa il giro del web [FOTO]

Elettra Lamborghini è senza dubbio il personaggio del momento: bella, simpatica e solare, la ricca ereditiera ha conquistato davvero tutti, complice anche la sua partecipazione all’ultima edizione di Sanremo condotta da Amadeus, a cui ha partecipato con il suo brano “Musica (e il resto scompare)”. Un’opportunità che le ha permesso di consacrare ancora di più il suo successo e la sua popolarità.

Elettra Lamborghini regina del Twerking e di Instagram

La 25enne, in questo periodo di quarantena, è molto attiva su Instagram, dove è solita pubblicare delle foto e dei video che documentano la sua quotidianità assieme alla sua dolce metà. Scatti che mostrano la sua normalità, la sua ricchezza, ma anche la sua indubbia avvenenza. Elettra sa di essere bella ed ogni tanto posta foto che esaltano la sua fisicità. (Continua dopo la foto)

Matrimonio con Afrojack

L’ex giudice di The Voice Elettra Lamborghini e il cantante Afrojack stanno insieme da non moltissimo, ma hanno deciso di fare le cose sul serio. Il disc jockey e produttore musicale ha infatti chiesto alla sua bella la mano.

I due hanno ufficializzato la notizia qualche settimana fa, attraverso un romantico post su Instagram, nel quale la cantante mostra l’anello di fidanzamento. Se nulla cambia, le nozze sono previste per settembre 2020. La giovane ha anche detto, durante una sua diretta social, che il vestito, a dispetto di quello che si possa pensare, vista la sua esuberanza ed eccentricità, sarà classico e sobrio.

L’ereditiera amatissima dal pubblico

Quando Elettra è stata scelta come giudice del programma tv di Rai Due The Voice, sono stati molti i malumori che per giorni hanno accompagnato il suo debutto in questo percorso. In tanti hanno avuto nei suoi riguardi un pregiudizio, ma alla fine si sono ricreduti.

La Lamborghini è riuscita a conquistare davvero tutti grazie alla sua spontaneità ed allegria e al suo essere così sopra le righe senza però mai esagerare ed essere volgare. Sono molti i fan che chiedono un suo ritorno in tv, ma a quanto pare questo non è il percorso che l’ereditiera vuole proseguire.