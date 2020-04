Amadeus e Giovanna Civitillo stanno trascorrendo la quarantena nella loro casa romana, una villa con giardino [FOTO]

La quarantena romana di Amadeus e la sua famiglia

Da oltre due mesi Amdeus, la moglie Giovanna Civitillo e il loro figlio José sono in quarantena nella loro seconda abitazione situata a Roma. Ricordiamo che i tre si trovano nella Capitale perché il professionista siculo doveva registrare le ultime puntate dei Soliti Ignoti – Il Ritorno prima della sospensione a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Ricordiamo, infatti, che i vertici di Viale Mazzini insieme a Sebastiani hanno deciso di chiudere tutto per evitare problemi di contagio, quindi nella fascia access prime time di Rai Uno continuano ad andare in onda le repliche del game show. Appuntamento trasmessi in varie stagioni e che stanno lo stesso ottenendo un grande successo battendo Striscia la Notizia.

L’abitazione romana del conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

Ma ritornando alla casa di Amadeus e Giovanna Civitillo, ricordiamo che la coppia e il figlio José di solito abitano a Milano in un grattacielo vicino al quartiere City Life e al fianco della sede Rai lombarda. Un appartamento lussuoso e con una veduta sul capoluogo. Mentre al momento il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e la sua famiglia sta vivendo nella Capitale.

Ebbene sì, il professionista siculo ma cresciuto a Verona ha una seconda abitazione. A testimoniarlo sono loro stessi attraverso delle foto che condividono sul loro account Instagram e ultimamente anche a Domenica In di Mara Venier e La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. (Continua dopo il video)

La seconda casa di Amadeus

Stando alle foto postate sul social network, la casa romana di Amadeus e Giovanna Civitillo è posizionata a pianterreno. Infatti all’esterno è dotata di un ampio giardino dove il conduttore Rai e il secondogenito José giocano spesso a pallone. Mentre l’appartamento milanese è situato al 13esimo piano di un grattacielo.

Rispetto a quest’ultima, l’abitazione della Capitale è meno lussuosa anche se è dotata di tutti i comfort. Se nel capoluogo lombardo ci sono dei particolari moderni e il colore oro fa da padre, la seconda casa ha un stile più classico. Ecco alcune foto che lo dimostrano: