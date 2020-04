“La donna che fa l’orto con le poppe di fuori”: Naike Rivelli in topless, contadina da far girare la testa [VIDEO]

Naike Rivelli in versione contadina

Naike Rivelli e la sua famiglia hanno deciso di trascorrere la quarantena da Coronavirus nella loro abitazione di campagna in Piemonte. In questi ultimi due mesi i follower della 45enne hanno avuto modo di vedere l’abitazione grazie a delle foto e clip dove spesso si mostra nuda.

Nelle ultime ore la figlia di Ornella Muti ha fatto parlare il popolo del web perché su Instagram si è fatta vedere in versione giardiniera sexy pronta a realizzare il suo orto personale. Ovviamente non sono mancate le reazioni dei seguaci, circa 260 mila, che apprezzano ma anche criticano le iniziative della modella.

La figlia di Ornella Muti fa l’orto in topless

La bella Naike Rivelli ha arricchito il suo account Instagram con un nuovo filmato dove appare senza veli. Ovviamente non è la prima volta che lo fa, ma in questa occasione è fuori di casa, precisamente in giardino ed è in topless e con le ciabatte bianche col pelo. La primogenita di Ornella Muti si è mostrata di spalle, impegnata e alle prese con l’orticoltura.

Se la 45enne non indossa nulla a parte un pantalone a vita bassa, nella parte superiore del suo corpo emerge un tatuaggio che gran parte dei suoi follower conoscono benissimo. Una clip che in pochissimo tempo ha ricevuto oltre cinque mila likes e commenti sia positivi che negativi. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

A corredo della clip postata sul suo profilo Instagram, la bella Naike Rivelli ha scritto la seguente didascalia: “L’uomo con cui fai felicemente l’orto è l’uomo giusto da sposare! #naikerivelli #orto #iorestoacasa ANCHE NOI DONNE ABBIAMO IL DIRITTO DI FARE IL GIARDINAGGIO A TORSO NUDO! Non mi fate la morale please!”.

Ovviamente il contenuto social ha fatto sorridere molto il popolo del web per un particolare che indossa. La figlia di Ornella Muti che è immersa nel verde del Piemonte porta ai piedi un paio di ciabatte molto vistose, una scelta inusuale forse per una mansione del genere.