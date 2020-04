Uomini e Donne, la scelta di Maria De Filippi rallegra i telespettatori

La scelta di Maria

Da quando ha avuto inizio il nuovo format di Uomini e Donne, il pubblico ha rivisto Gemma Galgani e Giovanna Abate. La dama e la tronista possono conoscere attraverso un pc i rispettivi pretendenti. Quest’ultimi, con l’utilizzo delle parole, cercano in tutti i modi di conquistarle.

Non mancano le liti fra Gemma e Tina Cipollari, la quale con Gianni Sperti si trova in un’altra stanza ed è in collegamento. Purtroppo le novità introdotte non hanno entusiasmato i fan del programma. Molti hanno confessato di volere rivedere Maria De Filippi seduta sulle scale mentre gestisce le dinamiche sentimentali dello studio. In effetti dal 4 maggio in poi si ritornerà ai vecchi tempi.

Nuove regole a UeD

La scelta di Maria è stata fatta nel rispetto di quanto imposto dal governo a causa della pandemia. E’ importante che non ci siano assembramenti nello studio, dunque non ci sarà nessuno eccetto la conduttrice e i partecipanti. Gli opinionisti seguiranno con attenzione, ma attraverso un collegamento via televisione. Solo chi proviene dalla regione Lazio potrà portare avanti un percorso sentimentale presenziando fisicamente.

Gli altri usufruiranno di Skype e non sarà possibile fare le esterne all’aperto. Ciò significa che non sarà vietato un incontro ravvicinato, perciò il corteggiamento avverrà attraverso lo sguardo e le parole. In realtà si vocifera che si sta valutando l’idea di annullare la messa in onda del programma. Ogni giorno che passa, lo share diminuisce sempre più.

E’ evidente che gli italiani non trovino entusiasmante seguire le conoscenze tramite chat di Gemma e Giovanna. La Mediaset potrebbe optare per un telefilm o soap opera da proporre in quell’orario per aumentare gli ascolti. Per fortuna nulla è perduto, dunque la De Filippi e Raffaella Mennoia giocheranno quest’ultima carta. Solo in un secondo momento si prenderanno delle decisioni definitive.

‘Non sopporti che a 70 anni cerchi ancora l’amore’

Come sempre Tina non perde occasione di punzecchiare la dama torinese che non esita a mettersi in gioco. Accontenta le richieste di coloro che sta conoscendo. Per esempio ha improvvisato un balletto su un tavolo e ha impersonato Sofia Loren del film Pane, amore e fantasia. Stufa delle continue critiche, ha versato lacrime chiedendo di essere lasciata in pace. Anche la De Filippi si è schierata dalla sua parte, invitando Tina a darci un taglio.