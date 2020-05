Gemma Galgani sull’amore “L’attesa aumenta il desiderio..”

Gemma Galgani è tra le protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Non è un caso se proprio lei, insieme a Giovanna Abate, è stata scelta per partecipare al nuovo format del programma. A causa dell’emergenza legata al Covid-19, infatti, Maria De Filippi ha voluto sperimentare un format con corteggiamento via chat.

Gli ascolti, però, sono stati deludenti e, da lunedì 4 maggio, Uomini e Donne tornerà in onda con i protagonisti in studio. Negli ultimi giorni, Gemma ha fatto alcune dichiarazioni interessanti al settimanale DiPiù parlando, tra le altre cose, dell’importanza dell’amore fisico. Che ruolo ricopre, nella vita della dama, il rapporto fisico con gli uomini? Vediamolo.

Gemma Galgani, i rapporti fisici sono importanti

Non si è mai nascosta dietro un dito Gemma Galgani! Per lei il rapporto fisico con il suo uomo è importantissimo a patto, naturalmente, che ci sia un sentimento da parte di entrambi. Questo è il concetto che la dama torinese ha ribadito in questi giorni. “È importante” ha detto Gemma riferendosi al rapporto fisico con gli uomini. Poi ha proseguito “Non l’ho mai nascosto! Che male c’è? A qualunque età. Lo concepisco solo se sento qualcosa”.

Poi aggiunge “L’attesa aumenta il desiderio”, una frase che, di certo, avrà fatto sobbalzare sulla sedia Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha sempre sostenuto che a Gemma Galgani interessi molto più la soddisfazione dei rapporti fisici con gli uomini piuttosto che l’amore vero e proprio. Il concetto non è proprio il medesimo ma non è detto che anche la Cipollari, lette queste dichiarazioni, non vorrà rincarare la dose.

Il percorso a Uomini e Donne

Se, fino a questo momento, Gemma Galgani ha intavolato una serie di rapporti importanti (di cui i principali con Ennio, Marco Firpo e Giorgio), la dama è ancora alla ricerca, a suo dire, del grande amore. Amore che, con molta probabilità, sperava di incontrare grazie al nuovo format del programma che le consentiva di chattare con gli uomini prima di conoscerli fisicamente.

Ipotesi, questa, che è venuta meno dal momento che il programma riprenderà nella sua solita veste, sebbene con tutte le precauzioni legate al Coronavirus. Da diverse indiscrezioni pare che già da lunedì Gemma avrà la possibilità di conoscere i corteggiatori con cui sta chattando per adesso. Grande attesa, in particolare, per Sirius, un ragazzo che dichiara di avere 26 anni e di essere molto interessato a lei. Vedremo come andrà.