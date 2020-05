Vittorio Feltri contro Veronica Gentili “smetta di bere sembra una balorda”

E’ polemica da parte di Vittorio Feltri nei confronti di Veronica Gentili, il giornalista giudica balorda la conduttrice di Stasera Italia, programma di Rete 4, scopriamo cosa è successo

Continua a lanciare le sue frecciate Vittorio Feltri, dopo aver sollevato tante polemiche per la sua affermazione sui meridionali. Stavolta ad essere presa di mira è Veronica Gentili, la conduttrice di Stasera Italia, programma del tg4. Il direttore di Libero è finito nell’occhio del ciclone per la sua frase sulle persone del meridione e ancora torna alla carica con nuove critiche verso le donne.

Anche in passato ha criticato fortemente altre donne nelle trasmissioni in cui è stato ospite. Su Veronica Gentili adesso ha espresso il suo parere, abbastanza colorito, e parla della conduttrice come di una balorda. Per Feltri la Gentili pare ubriaca e le consiglia di smettere di bere. Insomma, offese e insulti che fanno seguito a quanto detto da Feltri sui meridionali.

Vittorio Feltri definisce la Gentili una balorda

Pare che comunque la 37enne giornalista romana, attualmente alla conduzione del programma “Stasera Italia” in onda su Rete 4, non sia amica di Feltri. Il giornalista ha insultato la giornalista con diversi Tweet pubblicati sul social mentre era in onda “Stasera Italia Weekend”. La Gentili era quindi in diretta tv in quel momento e Feltri non ha perso occasione per lanciarsi contro di lei.

Il direttore di Libero ha detto che per condurre pare abbia bisogno di bere, e che dunque facesse meglio a smettere per non essere ridicola. Poi ha anche aggiunto che non sapeva cosa facesse Veronica Gentili e ha detto che magari era una valletta. Ma perché Feltri inveisce così pesantemente contro Rete 4? C’è qualcosa che è accaduto per cui il direttore prova astio o antipatia?

La Gentili e Feltri ai ferri corti

Pare proprio di sì e a dirlo è Davide Maggio che dal proprio portale ha rivelato che probabilmente fra Vittorio e Veronica ci sia dell’astio. Sembra che durante un fuori onda della Gentili mandato in onda da Striscia la Notizia la giornalista dava al direttore di Libero dell’ubriaco.

Sembra anche che Veronica abbia chiesto scusa a Feltri, ma lui non ha digerito le sue parole e non le ha dimenticate. Il rapporto fra i due dunque si è compromesso e non c’è verso di recuperarlo. Inoltre, la Gentili ha anche criticato le parole del direttore sui meridionali, ed ha anche escluso di poter ospitare il giornalista bergamasco. Risultato, Feltri si diverte ad offenderla!