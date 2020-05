Cady Groves la cantante americana è morta a soli 30 anni

Cady Groves lascia la sua famiglia nello sconforto

Cady Groves si è spenta alla giovane età di 30 anni, per cause ancora sconosciute. Questa è la notizia che viene resa pubblica dal fratello Cody Groves a poche ore dalla scomparsa della cantante. Ciò che ci affligge ancora di più è non sapere il motivo per il quale la donna sia deceduta. Secondo le prime informazioni non sembrerebbe essere stato un femminicidio, così come nemmeno un suicidio.

Sicuramente si tratta di morte per cause naturali, Ma anche queste ancora da accertare. È stato il fratello Cody Groves a raccontare la brutta scoperta. Secondo qualcuno la ragazza si è suicidata, secondo qualcun’altro è stata uccisa, immancabile poi chi afferma che molto probabilmente è stato un suicidio causato dalla mancanza di lavoro e dal fatto che la ragazza non pubblicasse album ormai da troppo tempo.

Cady Groves sarebbe tornata a pubblicare album a breve

Cady Groves ha pubblicato il suo ultimo album nel 2017, “oil and wanted” Ma la ricordiamo tutti per la canzone pubblicata nel 2012, “the Little girl”. Con questa riuscì a mettere insieme Un milione di visualizzazioni su YouTube, la canzone andrò davvero forte. Poi è successo qualcosa e piano piano si è allontanata dal mondo della musica. Il fratello però racconta che proprio in questi ultimi tempi, la ragazza gli aveva promesso che gli avrebbe mandato delle nuove tracce musicali alle quali stava lavorando. Quindi a quanto pare voleva produrre della nuova musica, il lavoro non c’entra nulla con la sua morte prematura.

Ma allora cosa è successo? La famiglia Groves comunque è una famiglia molto sfortunata, questo non è il primo lutto che li colpisce. Qualche anno fa i genitori avevano già perso due figli, uno dopo l’altro a breve distanza di qualche anno. Adesso la scomparsa della figlia non può che aggiungersi a del dolore che è impossibile dimenticare o superare.

Rivelazioni di Cody Groves e rimprovero social

Proprio per questo motivo Cody ha voluto scrivere un post sui social. Inizialmente era stato lui a comunicare la macabra scoperta, poi però si è dovuto cimentare nella scrittura di un nuovo post per mettere a tacere le malelingue. Nel post scrive che la sua famiglia sta già attraversando un brutto periodo, è tanto doloroso dover leggere notizie false condivise da giornali e pagine che non sanno nulla della loro storia. Così chiede a tutti Prima di condividere, di accertarsi che si tratti di notizie vere o comunque di informarsi direttamente presso la sua pagina.

Sarà lui a raccontare, dichiarare quanto Sarà scoperto. Al momento non ci sono ulteriori notizie, dato che il medico legale ha già fatto tutti i controlli dovuti. Adesso Si vedrà di scoprire se possa essere stata qualche sostanza a condurla alla morte, ma quasi certamente si tratta di una morte naturale, anche se troppo prematura.