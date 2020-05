“Facevi prima a non indossarli”: Naike Rivelli in versione spiderman, gli slip si abbassano durante l’arrampicata [VIDEO]

Naike Rivelli e la sua quarantena in Piemonte

In questa lunga quarantena per Covid-19, Naike Rivelli si è scatenata con le provocazioni ma anche con gli attacchi mirati alle istituzioni, alla Chiesa e soprattutto ad alcuni personaggi della televisione. Nelle ultime ore la figlia di Ornella Muti è stata protagonista di un nuovo inconveniente sui social network postando una clip bollente sul suo account Instagram.

In questo caso la 45enne si è arrampicata ancora una volta al soffitto della sua casa in Piemonte, lasciando scoperto parte del suo lato B. Ovviamente il risultato finale ha infiammato il web che l’ha ripagata con migliaia di likes, complimenti ma anche diverse critiche. Ma per quale ragione la modella si è impegnata a fare tale scalata? A spiegarlo è stata lei stessa su IG.

Piccolo inconveniente piccante per la figlia di Ornella Muti

Dopo averlo condiviso sul suo account Instagram, seguito da 260 mila follower, sicuramente Naike Rivelli si sarà accorta del piccante inconveniente che l’ha vista protagonista. In pratica, mentre la 45enne si stava per arrampicare, la sua biancheria intima, in pratica le mutandine, scendevano sempre di più.

E se in occasioni differenti la figlia di Ornella Muti è riuscita nel suo intento, questa volta si è dovuta arrendere. La ragione? La modella lo ha spiegato così: “Arrampicandomi intorno all’idea che mancano 2 giorni al 4 maggio … #naikerivelli crazy … I’m going CraZy”. (Continua dopo il video)

Naike Rivelli e le critiche del popolo del web

La clip in questione condivisa su Instagram, Naike Rivelli ha messo il brano’ Crazy’ di Gnarls Barkley come sottofondo. Nel frattempo la figlia di Ornella Muti continua a scatenarsi sul social network postando dei contenuti al limite della censura.

Video e foto che spesso ricevono dei commenti velenosi da parte del popolo del web che la considera monotona e fissata con la nudità. Il filmato citato prima ha raggiunto comunque oltre 12 mila mi piace e, oltre ai complimenti per il suo fisico mozzafiato nonostante i 45 anni, sono apparsi anche delle feroci critiche.