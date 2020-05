Irama mossa azzardata “vicinanza sospetta con una cantante di Amici”

Irama ad Amici Speciali fa urlare di gioia le sue fan

Irama è tornato ad Amici, il suo rientro era tra i più attesi dato che molti fan lo avevano perso di vista per qualche tempo. Adesso il ragazzo ritornerà a calpestare il palco che gli ha permesso di diventare ciò che è, una piccola Star della musica italiana. Tra l’altro questa opportunità è arrivata nel momento migliore, dato che i cantanti per parecchio tempo non avranno modo di esibirsi e di farsi vedere in pubblico con la sospensione a data da destinarsi di concerti ed eventi di qualunque genere.

Insieme a lui il ritorno di Molti altri artisti, tra i tra i più recenti ed i più lontani. Tra quelli che in realtà non si sono mai allontanati troviamo Gaia Gozzi, che in un certo senso è anche la protagonista dell’ultimo evento che ha ribaltato i social. Proprio così, lei ed Irama sono al momento al centro del gossip a causa dei social che spesso rivelano cose non corrispondenti a realtà.

Irama, un segui di troppo scatena il delirio

Irama a quanto pare ha iniziato a seguire Gaia Gozzi su Instagram e qualcuno ha pensato ci fosse qualcosa tra i due. In realtà non si può parlare di una relazione amorosa perché come tutti sappiamo, il cantante è già impegnato. Si può pensare però ad una relazione musicale, quindi un duetto, una collaborazione negli studi di Amici o addirittura al di fuori.

Si intuisce che molto probabilmente i ragazzi si siano conosciuti durante le prove nella scuola di Amici, si sono piaciuti, ovviamente professionalmente parlando e per questo hanno deciso di seguirsi su Instagram, non può essere niente di più. D’altronde sono dei ragazzi.

Questo è quello che succede anche nella vita di tutti i giorni quando capita di conoscere una persona interessante; pur essendo impegnati Si può tentare di proseguire la conoscenza o di condividere qualcosa non per forza avendo a che fare con una relazione. Ad ogni modo i loro fan sono pazzi di gioia, perché intravedono un feat tra due. Insieme possono dare tantissimo alla musica.

Amici speciali sta per iniziare, il programma è tanto atteso

Siamo sempre più vicini all’inizio del programma che Maria De Filippi ha pensato di mandare in onda proprio in questo periodo, sia per intrattenere il pubblico facendo compagnia sia per dare un aiuto alla protezione civile raccogliendo dei fondi che saranno sicuramente utili.

L’Italia è in ginocchio e mai come ora ha bisogno di un aiuto economico che la tv essendo un grande mezzo di comunicazione può dare. Soprattutto un programma tanto seguito, riuscirà andare grandiosi risultati.