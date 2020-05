Chiara Ferragni mette in pericolo il figlio Leone? Le foto fanno imbestialire il popolo del web

Chiara Ferragni e Fedez nella bufera mediatica: il motivo

Nelle ultime ore Chiara Ferragni e Fedez, ovvero i Ferragnez, sono finiti ancora una volta al centro delle polemiche. Il motivo? Tutto è nato da una serie di commenti che sono apparsi sull’ultimo post condiviso dalla cremonese su Instagram. In pratica degli utenti web hanno accusato l’influncer di essere una cattiva madre perché sta mettendo in pericolo il figlioletto Leone.

Ma per quale ragione queste accuse? Il tutto è partito da un post contenenti alcuni scatti realizzati nella giornata di martedì nel parco a pochi passi dalla loro casa nel quartiere City Life. La famigliola ha voluto fare un giretto dopo due mesi di segregazione in casa.

Un utente accusa Chiara Ferragni, la sua replica

Oltre a Chiara Ferragni era presente anche il marito Fedez, entrambi con le mascherine protettive. Ma un dettaglio ha scatenato un polverone mediatico. In pratica il figlio Leone Lucia, che da poco ha compiuto due anni, era in giro senza la mascherina.

A quel punto sotto il post della nota influencer che conta quasi 20 milioni di follower spunta tale commento: “E la mascherina a Leo non va la potevate permettere?”. La replica della fashion blogger cremonese non è tardata ad arrivare, eccola: “Come tu non potevi permetterti una lettura alle regole prima di un commento così stupido?”. (Continua dopo il post)

I gesti di solidarietà dei Ferragnez

A quanto pare l’utente che ha offeso Chiara Ferragni non è del tutto informata delle norme di sicurezza per combattere il Coronavirus. Ricordiamo che se per gli adulti è obbligatoria utilizzare la mascherina protettiva, soprattutto in presenza di altra gente, per i bambini di quella età non lo è affatto.

Poi è deplorevole attaccare i Ferragnez dopo quello che hanno fatto per i lombardi in questi due mesi. Oltre ad aver raccolto oltre cinque milioni di euro per la costruzione di un reparto Covid-19 all’ospedale San Raffaele di Milano, la coppia di recente ha distribuito dei generi di prima necessita ai meno abbienti.