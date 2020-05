Jack Vanore di Uomini e Donne replica agli insulti di Sirius: “È un cogli**e” (FOTO)

Il ritorno di Uomini e Donne in studio è stato contrassegnato, soprattutto, dall’arrivo del nuovo e giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani. Quest’ultimo si è subito distinto all’interno del parterre generando particolare sgomento. Sirius, però, ha creato molto sgomento anche per alcuni insulti pronunciati diversi anni fa contro Jack Vanore.

L’opinionista del talk show ha deciso di replicare a questi attacchi attraverso le Instagram Stories. Il protagonista è stato molto diplomatico nell’affrontare la vicenda, ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche offesa.

Gli insulti di Sirius

Jack Vanore ha risposto agli insulti di Sirius mettendo a tacere il giovane 26enne. In queste ore, sul web sono circolati alcuni screenshot relativi a commenti risalenti a diversi anni fa in cui il corteggiatore della Galgani ha preso di mira l’opinionista del talk show. Nel caso specifico lo definì un “cogli**e” e adoperò dei termini davvero poco eleganti per dipingerlo. Subito dopo la diffusione di questi contenuti, molti fan di Jack hanno provveduto a contattarlo per chiedergli cosa ne pensasse.

Dopo l’ennesimo messaggio ricevuto, il giovane ha deciso di accontentare tutti e lo ha fatto in modo molto tranquillo e pacato. In particolar modo ha detto di non aver mai dato peso alle parole di un ragazzino. Tutto ciò che lui scrisse non gli diede fastidio all’epoca e non gliene dà neppure adesso.

La replica di Jack Vanore

Nel rispondere alle parole di Sirius, Jack Vanore ha anche posto l’accento sul difficile momento che sta vivendo tutta L’Italia. Considerando ciò che tutti stiamo affrontando, appare davvero assurdo soffermarsi su questo genere di sciocchezze. Ad ogni modo, nella parte conclusiva del suo discorso, Vanore ci ha tenuto a ribadire che, alla fine, la figura del cogli**e la farà proprio lui.

Sirius, insomma, pare non andare a genio proprio a nessuno. In queste ore, infatti, si è scatenata anche un’altra bufera contro di lui issata da alcuni esponenti della marina militare. Il giovane, infatti, quando si è presentato ha fatto credere di far parte di questo corpo di Stato quando, in realtà, è solo un dipendente di un’azienda nautica. La sua poca trasparenza, dunque, sta generando non poche perplessità.