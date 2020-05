“Era l’amore della mia vita”: Rita Dalla Chiesa, l’ammissione su Fabrizio Frizzi crea delle polemiche

Rita Dalla Chiesa intervistata da Nuovo Tv

Sono un paio d’anni che Fabrizio Frizzi non c’è più a causa di un’emorragia cerebrale. Una morte che ha sconvolto tutti gli italiani e che ha lasciato un grande vuoto. Il conduttore romano manca molto, soprattutto alla sua famiglia, quindi la vedova Carlotta Mantovan e la figlioletta Stella, ma anche a coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con loro.

Ma nelle ultime ore è tornata a parlare la sua ex moglie Rita Dalla Chiesa che è stata legata al padrone di casa de L’Eredità per ben dieci anni. La giornalista di Casoria lo ha fatto attraverso una lunga intervista al periodico Nuovo Tv.

L’amore per Fabrizio Frizzi

Intervistato per il settimanale Nuovo Tv, Rita Dalla Chiesa è tornata a menzionare colui che è stato suo marito per un decennio, esprimendo un parere anche sulla sua seconda famiglia. L’ex padrona di casa di Forum tra le righe della rivista diretta da Riccardo Signoretti ha detto che l’amore della vita sia uno solo. “Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui”, ha affermato la donna riferendosi a Fabrizio Frizzi.

Poi la giornalista napoletana ha spiegato che il loro rapporto è terminato perché alcune cose le ha sbagliate anche lei. All’epoca la Dalla Chiesa iniziava ad intuire che ci fosse qualcosa che si stava un po’ rompendo. “Mi doveva consegnare in diretta una rosa e dirmi ti amo, ma lo fece con esitazione. Lì capii che l’avevo perso”, ha affermato la saggia di Italia Sì.

Rita Dalla Chiesa parla di Carlotta e Stella

Ma non è finita qui. Tra le pagine della rivista Nuovo Tv, Rita Dalla Chiesa ha parlato anche del rapporto che ha con la vedova di Fabrizio Frizzi, ovvero Carlotta Mantovan. “Fabrizio lo porto dentro di me, la sera guardo il cielo e penso che di stelle che mi hanno lasciato troppo presto ne ho diverse, purtroppo”, ha confessato l’ex conduttrice di Forum.

Poi ha riferito che con la Mantovan si sono scambiate dei messaggi, ma ho tanta voglia di vedere la piccola Stella. “Voglio profondamente bene a Carlotta e Stella. Loro due erano l’amore di Fabrizio”, ha concluso la giornalista.