Scoppia un’altra coppa del Trono over di Uomini e Donne, lui: “Mi ha infangato tanto…” [FOTO]

Scoppia una coppia di U&D

La messa in onda delle nuove puntata di Uomini e Donne svelano che due protagonisti del Trono over si sono lasciati. Nello studio 6 del centro Elios di Roma sono tornati Enzo Capo e Pamela Berretta, ma ovviamente da separati. Cosa è successo tra loro? La coppia aveva lasciato il parterre senior prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria per il Covid-19, ma si è divisa poco tempo dopo.

Al momento non si conoscono le ragioni, ma nell’appuntamento del giovedì l’ex cavaliere ha fatto delle affermazioni molto forti nei confronti della dama. I due hanno avuto un acceso confronto davanti alle telecamere di Canale 5 e soprattutto con Maria De Filippi e gli altri componenti che ascoltavano le loro accuse reciproche.

Lo sfogo di Enzo Capo a Uomini e Donne

Ospite a Uomini e Donne, l’ex cavaliere Enzo Capo ha puntato il dito contro la sua ex fidanzata Pamela Berretta. Lui ha utilizzato dei termini abbastanza forti ribadendo di non aver mai parlato male di lei sui suoi canali social.

“Sono qui per dire la mia posizione perché Pamela ha parlato e ha parlato anche tanto, mi ha infangato tanto direi”, ha affermato Enzo, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Ovviamente non è mancata nemmeno la reazione dell’ex dama del parterre senior che ha avuto da ridire su tutto. (Continua dopo la foto)

La conferma della separazione da parte della Berretta

Fino a qualche mese fa, la relazione sentimentale tra Pamela Berretta ed Enzo Capo sembrava essere duratura e soprattutto molto solida, tanto da iniziare a parlare di possibili nozze. Prima del 25 aprile 2020, però, l’ex dama del Trono over ha voluto rispondere alle insistenti domande dei suoi follower di Instagram.

La donna ha rivelato che con l’ex cavaliere non procede per niente. Lei, quindi ha confermato una nuova separazione, dopo un periodo di tregua che lasciava intendere che i due ex protagonisti del parterre senior di U&D avrebbero potuto tornare a progettare un futuro insieme.