Magalli intervista l’Uomo Ragno durante I Fatti Vostri

Magalli intervista l’Uomo Ragno

Magalli intervista l’Uomo Ragno. Ogni mattina, fino a mezzogiorno, Giancarlo Magalli tiene compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori con I Fatti Vostri. Nonostante il Coronavirus, la trasmissione cult di Rai 2, è sempre andata in onda seppur con qualche ospite in meno.

A mancare, in queste settimane, sono il direttore d’orchestra Demo Morselli, l’astrologo Paolo Fox e il cantante Graziano Galatone. Sono rimasti, dunque, all’interno dello studio dove si svolge il programma solo il conduttore Giancarlo Magalli, Roberta Morise, il professor Umberto Broccoli ed il colonnello Massimo Morico.

Anche oggi, si è tenuta una nuova puntata de I Fatti Vostri che ha visto il ritorno in studio del fisico Valerio Rossi Albertini. Quest’ultimo, è sempre stato presente ma nelle ultime settimane ha svolto i suoi esperimenti in collegamento e non in studio, come invece è avvenuto nella puntata dell’8 maggio.

Magalli e “Spiderman” Lorenzetti

In questa puntata de I Fatti Vostri, Magalli ha intervistato l’Uomo Ragno. Per Uomo Ragno, intendiamo Tommaso Lorenzini, un ragazzo di 37 anni campione di Kick boxing, il quale in giro per Bari, in tempi di quarantena e fase 2 dovuta al Coronavirus, si diverte a girare per le strade vestito come il celebre eroe Marvel a ballare per la gioia dei più piccoli. E proprio a proposito delle sue esibizioni di ballo per le strade, ha affermato: “Metto insieme il ballo e quello che ho imparato dalla kickboxing e me la cavo”.

Tommaso svolge questo “lavoro” anche e soprattutto per generosità. Infatti, sempre vestito da Spiderman, va a trovare i bambini negli ospedali. “I bambini pensano che sia io il vero Spiderman” ha dichiarato il giovane uomo, il quale ha aggiunto “i veri supereroi sono quelli del reparto oncologico pediatrico di Bari che saluto assieme a tutti i bambini”.

Il ritorno di Paolo Fox

Nella puntata odierna de I Fatti Vostri, è tornato a farsi vedere Paolo Fox. In collegamento Skype, l’astrologo che tornerà in studio l’11 maggio ha dichiarato: “Se qualcuno si sente irritato per la sensibilità e non dovesse funzionare sarò pronto a rifare un passo indietro”.

Come fatto vedere durante l’intervista, in molti sui social richiedono a gran voce il suo ritorno. Ritorno che, come detto sopra, avverrà tra una settimana per la felicità degli appassionati d’oroscopo. Infatti, prima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus, ogni puntata del programma di Rai 2 era solita chiudere proprio con l’intervento dell’apprezzato astrologo.