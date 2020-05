Una Vita, spoiler spagnoli: Genoveva lascia libero Felipe

Nelle prossime puntate di Una Vita, vedremo l’entrata di un nuovo personaggio, la brasiliana Marcia. La donna prenderà servizio presso la casa di Felipe che, giorno dopo giorno, se ne innamorerà. Genoveva marcirà di rabbia, ma capirà di non poter fare nulla per trattenere l’uomo che ama.

Una Vita, spoiler: Felipe respinge Genoveva

Felipe non riuscirà a trattenere la sua passione con Marcia, che diventerà la sua amante. Nel frattempo, le anticipazioni di Una Vita raccontano che Cinta ed Emilio continueranno a vedersi di nascosto, dal momento che il loro sarà un amore contrastato.

Genoveva proverà a sedurre nuovamente Felipe, ma verrà respinta. Furiosa, la Salmeron si rivolgerà ad Ursula, chiedendole di sistemare una volta per tutte la faccenda. Come svelano gli spoiler di Una Vita, la Dicenta esorterà la brasiliana a lasciare Acacias, se non vuole finire male. Intanto, Lolita accuserà un malore che farà andare in ansia Antonito. Ledesma invece scoprirà il piano di Emilo e dopo una discussione accesa, si troverà costretto a lasciare il quartierino. Emilio e Cinta così, saranno liberi di amarsi alla luce del sole.

La finta comprensione di Genoveva

Per fortuna, Lolita si riprenderà molto presto, dopo che il medico la rassicurerà dicendole che si è trattato di una semplice indigestione. Continuando con gli spoiler di Una Vita, Ramon e Carmen decideranno di organizzare il ricevimento del loro matrimonio alla pensione di Servante, così da aiutare l’ex domestico a risollevare la sua situazione economica.

Nel frattempo, Marcia farà presente ad Ursula che non ha affatto intenzione di lasciarsi intimidire dalla Salmeron. Lo stesso Alvarez Hermoso dirà alla Dicenta di stare lontano dalla sua amata. Ursula riferirà il tutto a Genoveva, che capirà di essere ormai solo di peso.

A quel punto, come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Genoveva dirà a Felipe di essere disposta a lasciarlo libero di vivere il suo amore con Marcia. L’avvocato sarà al settimo cielo, ma ancora non sa che si tratta di un losco piano della moglie per incastrarlo. A farne le spese sarà Marcia, che scomparirà nel nulla poco dopo. Per aiutarlo a ritrovare la sua amante, Felipe si rivolgerà al vecchio amico Mauro. Sarà così che il commissario San Emeterio, dopo tanti anni di assenza, tornerà nel quartierino iberico.

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Mauro avrà brutte notizie da dare a Felipe. L’uomo infatti, gli racconterà che Teresa è morta incinta per colpa di alcuni banditi che fecero irruzione nella loro abitazione.