Ivana Mrazova rientra a Milano, “Tremavo” problemi ai confini

Di ritorno dalla Repubblica Ceca in direzione Milano, Ivana Mrazova ha raccontato di aver avuto problemi ai confini e di aver vissuto attimi di paura e smarrimento

Finalmente Ivana Mrazova è tornata in Italia, una bella notizia per i suoi fan che sapevano che era rimasta bloccata nella Repubblica Ceca. La modella è riuscita a mettersi in viaggio in macchina per raggiungere Milano e dopo due mesi è tornata.

La Mazrova era rimasta bloccata dalla sua famiglia mentre era stato annunciato il lockdown e così è dovuta rimanere e fare lì un po’ della quarantena. Al momento qualcosa è cambiato e si può fare ritorno nella propria residenza, così anche lei ha deciso di mettersi in viaggio.

Così ha preparato i documenti necessari ed è tornata in macchina. Era questo il solo mezzo disponibile per tornare in Italia. Una volta arrivata ha postato su Instagram una foto del cartello che annuncia l’ingresso a Milano. Sotto la foto ha scritto di essere stata via per due mesi e che ha affrontato quello che ha definito il viaggio della speranza.

Ivana Mrazova ha detto di aver avuto problemi ai confini

La Mazrova ha detto che il viaggio in macchina verso Milano non è stato semplice e che ci sono stati molti ostacoli da superare. Ivana ha detto che ad accompagnarla sono stati il cognato e un amico e che ha prearato prima di partire i documenti necessari. Al confine con la Germania i tre sono passati senza problemi, poi però ai confini con l’Austria ci sono stati i primi ostacoli.

Infatti, è stato detto loro di tornare indietro perché non potevano entrare. Per fortuna hanno fornito anche gli altri due i documenti e hanno potuto continuare il viaggio. Giunti in Svizzera è stato detto loro nuovamente di tornare indietro perché non sarebbero entrati in Italia.

La Mazrova ha avuto attimi di paura

A questo punto dovevano tornare in Austria, ma erano vicini a Milano, infatti mancavano 160 chilometri. Invece, se passavano per l’Austria ne dovevano fare altri 500. Era impossibile fare tutto quel viaggio, anche perché il cognato e l’amico dovevano tornare nella repubblica ceca entro 24 ore.

E così ad aiutare Ivana è stato il suo agente Simone, che si trovava a Bolzano per motivi di lavoro. Così l’agente ha preso la Mazrova e l’ha condotta a Milano. La modella ha confessato di avere avuto un po’ di paura.