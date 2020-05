Oroscopo 12 maggio 2020: ottime notizie per lo Scorpione, Cancro pronto a uno stravolgimento

Secondo l’Oroscopo del 12 maggio, lo Scorpione sta per ricevere grandi notizie. Toro e Ariete devono fermarsi un attimo per riflettere. I Cancro stanno facendo i conti con un cambiamento che potrebbe stravolgere la loro vita.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi sarà una giornata parecchio movimentata. C’è qualcuno che sta provando a mettervi i bastoni tra le ruote. Non cedete a inutili provocazioni e lasciatevi consigliare dal vostro istinto. In data odierna potreste fare chiarezza tra i vostri sentimenti e capire chi vi vuole bene davvero e chi, invece, vi sta usando per scopi personali.

Toro. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di transizione molto importante e a tratti negativa. Particolarmente nella giornata odierna potreste sentire il bisogno di evadere e di staccare un po’ la spina dalle vostre abitudini. Nel periodo in cui siamo sarà difficile poter viaggiare, ma anche una passeggiata all’aria aperta potrebbe aiutare.

Gemelli. Mercurio entra nel vostro segno e questo potrebbe rendervi un po’ insofferenti alle esigenze altrui. Tuttavia, questo aspetto non denota un cocente egoismo, bensì una voglia ad allontanare i problemi. L’Oroscopo del 12 maggio preannuncia una giornata all’insegna del dinamismo e della simpatia. Prestate attenzione, potrebbe esserci qualcuno poco incline allo scherzo oggi.

Cancro. La giornata potrebbe essere caratterizzata da momenti di intense riflessioni sul futuro. Delle cose stanno per cambiare nella vostra vita e per indole non siete mai propensi nei confronti delle novità. Talvolta, però, accadono cose che non si possono gestire e non vi resta fare altro che accettare e adattarvi alle vicissitudini.

Leone. Qualcuno potrebbe aver deluso la vostra fiducia e questo vi renderà inquieti. Non siete soliti chiedere l’aiuto dell’altro e siete sempre propensi a credere di riuscire a fare tutto da soli. Oggi, però, potreste rendervi conto di non poter affrontare ogni situazione in solitudine. Prestate attenzione a qualche piccolo screzio in famiglia.

Vergine. Tra voi c’è chi sta vivendo una relazione a distanza e forse è giunto il momento di tirare un po’ le somme. Se vi trovate in questa circostanza, dovrete prendere qualche decisione, ma prima di farlo domandatevi se è ciò che volete davvero. Nel caso in cui una relazione non dovesse soddisfarvi non esitate a chiuderla definitivamente.

Previsioni 12 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giove è dissonante e questo vi metterà a dura prova. Particolarmente oggi potreste sentirvi inadatti e insoddisfatti. L’unico modo per far placare gli eventi è essere pazienti. Al lavoro potreste riscontrare qualche piccolo impedimento, mentre l’amore procede in modo normale e tranquillo. I single potrebbero sentirsi particolarmente soli.

Scorpione. È un periodo fervido di cambiamenti e novità positive. L’Oroscopo denota un quadro astrale decisamente positivo che incoraggerà le relazione a dare luogo ad una svolta. Piccole soddisfazioni arriveranno. La cosa più importante, però, è che nel periodo estivo potreste vedere realizzarsi dei progetti a cui tanto tenevate.

Sagittario. La parola d’ordine è risparmio. Cercate di non dare luogo a spese non necessarie. Molti di voi sono in procinto di concludere un affare importante o di fare passi decisivi per il futuro. Questo, ovviamente, vi porterà a necessitare di prestare maggiore attenzione alle vostre finanze. Fate attenzione a qualche tensione con il partner.

Capricorno. Le emozioni sono una cosa che i nati sotto questo segno, in tale periodo, non possono permettersi. Oggi sarete particolarmente razionali e propositivi. Nessuno dovrà provare ad ostacolare i vostri piani, altrimenti c’è il rischio che possiate dare luogo a spiacevoli discussioni. La vostra forma fisica non sarà proprio al top.

Acquario. Il vostro punto di forza nella giornata del 12 maggio secondo l’Oroscopo è l’amore. L’anno non è cominciato esattamente nel migliore dei modi, ma adesso siete in una fase di netta ripresa. Pian piano porterete a termine i vostri obiettivi. Ciò che dovete evitare assolutamente, però, è fare le cose di fretta. Se le vicissitudini vi hanno portato a dei ritardi accettateli e non trascurate nulla.

Pesci. Se l’amore e il lavoro vi stanno dando dei problemi ultimamente, la cosa su cui dovrete puntare è la famiglia. Se avete un problema non esitate a parlarne con una persona cara, potrebbe esservi di grande aiuto. Non abbiate paura di chiudere una relazione ormai logora. Il trascinare le situazioni e gli eventi non farà altro che sconfortarvi.