Raimondo Todaro perdona il tradimento e torna dalla moglie Francesca Tocca

Francesca Tocca e il ballerino Raimondo Todaro sono rimasti in buoni rapporti, ecco il ballerino che le fa una dedica su Instagram per la Festa della Mamma

Ha fatto molto parlare la storia fra Valentin e Francesca Tocca nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante la trasmissione si è creato un triangolo amoroso che ha tenuto i fan in sospeso. La moglie di Raimondo Todaro, Francesca Tocca, si è innamorata dell’allievo Valentin. Indubbiamente in casa Todaro c’era già aria di crisi e sembra che i due ad ottobre avevano interrotto la loro relazione.

Ecco perché da parte della Tocca non si può parlare di tradimento, lei e il marito erano già lasciati. Quello che ha fatto parlare è stato soprattutto il fatto che Todaro provasse ancora del tenero per la moglie. Probabilmente il ballerino era ancora innamorato di Francesca, tuttavia questo non vuol dire che lei lo corrispondeva.

Raimondo Todaro fa una dedica alla moglie

Il ballerino quindi ancora provava dei sentimenti verso Francesca, e quanto è successo non è stato sicuramente piacevole per Todaro. Il matrimonio finito lo scorso autunno e la relazione di Francesca con Valentin lo hanno fatto stare male. Tuttavia, la prima cosa a cui ha pensato è stata quella di proteggere la figlia avuta con Francesca.

Era soprattutto questo che aveva fatto arrabbiare Todaro, il fatto che la ex non avesse pensato alla bambina. Durante la quarantena i due sono stati separati e Raimondo è stato a casa dei suoi genitori. Il ballerino però ha continuato ad occuparsi della figlia Jasmine. Dopo quello che ha fatto la Tocca è molto difficile pensare che possa esserci un seguito per la coppia. O almeno così è stato finora, ma invece Todaro ha reagito mostrando di essere una persona matura.

Francesca è ancora più confusa

Per prima cosa il ballerino non ha mai proferito parola su quanto accaduto tra Francesca e Valentin. E poi non ha mai parlato male di lei, segno che ancora prova qualcosa? Comunque sia, i due sono rimasti in buoni rapporti e ad unirli è ovviamente anche la piccola Jasmine. Nel frattempo, Todaro ha continuato a svolgere il suo lavoro e ha avuto quindi tutto il tempo per riflettere.

Ecco che spunta su Instagram un messaggio per Francesca, una dedica che mostra sicuramente più di quanto vorrebbe. Raimondo le ha fatto gli auguri per la Festa della Mamma a ha condiviso una foto di lei e della suocera scrivendo nel post “Auguri Mamme“. Ci sarà un seguito? Vedremo!