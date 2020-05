Sirius di UeD sta mentendo, spunta un vecchio profilo con dichiarazioni strane: ‘sono gay”

Sirius di Uomini e Donne continua ad attirare l’attenzione dei fan. Da quando si è presentato negli studi Mediaset, la sua presenza sta scatenando l’ira dei follower. Sono tante le persone che non credono alla sua buona fede, e al proprio interesse nei confronti di Gemma. L’unica a credere alla sua lealtà è proprio la dama torinese che di recente ha dichiarato tutto il suo interesse nell’andare avanti con la conoscenza.

Nelle ultime ore, dopo la dichiarazione della ex di Sirius, è spuntato un suo vecchio profilo, con foto ammiccanti e strane dichiarazioni. Questo metterebbe in discussione ancora di più le sue intenzioni e sopratutto la sua lealtà. Nicola Vivarelli sta prendendo in giro tutti?

Sirius sta prendendo in giro tutti?

Nelle ultime ore è arrivata una nuova segnalazione su Nicola Vivarelli, o meglio Sirius. Il 26enne sembra nascondere molti misteri nel suo passato e man mano grazie ai fan più attenti molte cose stanno venendo a galla. Dopo le dichiarazioni shock della ex fidanzata, e dopo le smentite da parte dei suoi colleghi di lavoro, poco fa Deianira Marzano ha lanciato un nuovo scoop.

Pare, infatti, che il bel giovanotto che corteggia Gemma Galgani abbia un altro account Instagram che ha smesso di usare sei anni fa. Su questo profilo ci sono diverse foto di Sirius con muscoli in bella vista, addominali scolpiti e immagini addirittura succinte. Infatti, ci sono scatti di donne praticamente nude che ballano su una passerella.

Nicola potrebbe essere gay

Sirius sotto alcune immagini pubblicate su questo account Instagram ha utilizzato spesso gli hashtag gay o gaypride ma anche parole offensive come ‘finocchio’. Come se non bastasse in un commento ha addirittura scritto io sono gay. Ovviamente noi non abbiano nulla a contrario contro gli omosessuali ma se ciò fosse vero ci chiediamo per quale motivo sta corteggiando Gemma Galgani.

Intanto, come già detto in precedenza sono tante le segnalazioni sul 26enne di Viareggio. A lasciare tutti senza parole anche una frase shok contro Jack Vanore. Il baby corteggiatore della Galgani lo ha infatti definito un coglio**.