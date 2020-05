Uomini e Donne, un partecipante vuole solo visibilità. Ecco di chi si tratta

Un partecipante vuole visibilità

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Da quando è tornato in onda su canale 5, è riuscita a far parlare di sé sui social. Si è sempre messa alla prova nella stanza riservata sia a lei che a Giovanna Abate. Ha ballato sul tavolo e ha impersonato il personaggio interpretato da Sofia Loren in uno dei suoi celebri film.

Una volta tornata nello studio, ha conosciuto chi si è presentato con il nickname Sirius. Gemma ha creduto fino all’ultimo che fosse una persona matura, nonostante dicesse di essere molto giovane. Una volta svelato il mistero, sono andati avanti nella conoscenza. Il tutto ha scosso il web in cui si stanno formulando delle ipotesi. Una di queste è la più gettonata.

‘Aveva già fatto un provino per la trasmissione’

Un partecipante vuole solo visibilità secondo il parere del pubblico del programma. Si tratta di Nicola Vivarelli, il 26enne che ha deciso di mettersi in gioco per Gemma Galgani. Nessuno crede al fatto che voglia approfondire la sua conoscenza, ma la dama sembra del tutto rapita dal suo fascino.

Ha perfino messo da parte i pretendenti coetanei, ragion per cui Tina Cipollari non perde occasione di screditarla. Nel frattempo sui social stanno arrivando tante segnalazioni sul ragazzo. La prima riguarda Jack Vanore, il quale ha fatto una foto con lui tempo fa ed è stato definito uno stupido. La seconda dimostra che dà dell’anziana alla madre, una donna che non arriva alla soglia dei 50 anni.

Infine è intervenuta l’ex fidanzata di Nicola, Chiara Vannucci, che ha fatto delle rivelazioni importanti. Si sono conosciuti ai provini di UeD e, non essendo stati chiamati dalla redazione, hanno iniziato a frequentarsi. Ha sempre voluto ottenere la visibilità e ora sembra che ci stia riuscendo. Non crede che ci sia un fondo di verità nelle sue parole, poiché è impensabile immaginare una coppia con tanti anni di differenza.

La furia di Tina

Tina accusa Nicola per la sua palese incoerenza, ma si scaglia soprattutto contro Gemma. Secondo il suo parere la donna non desidera l’amore, altrimenti farebbe un altro tipo di selezione per i suoi corteggiatori. La delusione sarà sicuramente dietro l’angolo e non dovrà lamentarsi. Del resto si mette lei in situazioni paradossali. I telespettatori stavolta sostengono ogni singola parola dell’opinionista.