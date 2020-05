Alfonso Signorini, rivelazioni hot su Maria de Filippi “ll sesso? Lei è…”

Alfonso Signorini, il re del gossip rivela importanti dettagli sulla vita di coppia Costanzo De Filippi

Alfonso Signorini sa tutto di tutti, Non è difficile crederlo Dato che lui è il re dei paparazzi, il re del gossip. Così in occasione dell’ultima ospitata a CR4, la Repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti ha rilasciato delle informazioni hot sulla vita sessuale, intima di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Ha dichiarato che anche se è difficile crederlo oggi, esistono ancora i matrimoni Bianchi. Un esempio sono la De Filippi e Costanzo.

I due sono insieme da 24 anni ma dormono in camere separate della stessa casa. La casa non è grandissima, quindi le stanze sono vicine. Maria De Filippi Oltretutto ha anche rivelato di essere una vera e propria pippa per quanto riguarda il sesso forse perchè non è stata mai interessata realmente. Così ad oggi a renderla felice e soddisfatta è tutt’altro. Le soddisfazioni arrivano in altro modo ecco perchè non ha bisogno di quelle sessuali.

Alfonso Signorini rivela: nessun approccio fisico o quasi

Alfonso Signorini Ha poi aggiunto che lei e Maurizio Costanzo si amano alla follia, sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, probabilmente non hanno veri e propri rapporti sessuali, ma un approccio fisico ci sarà per certo. Nel loro rapporto il sesso non ha una posizione fondamentale, non è tra le cose più importanti. Maurizio Costanzo proprio qualche tempo fa aveva raccontato di dormire in camere separate, Più che altro per cattive abitudini che gli appartengono.

Lui per esempio ama guardare la tv fino a tarda notte se non fino al mattino. Quindi per chi Non ha questa abitudine diventa insopportabile. In 24 anni di matrimonio non hanno mai litigato seriamente, se non piccole scaramucce che si dimenticano in pochi minuti. Ecco perché sono insieme da così tanti anni e non si sono stancati l’uno dell’altra.

Un consiglio a tutte le coppie del mondo: dormire separati fa bene

Il consiglio che Maurizio sente di voler dare a tutte le colpe mondo è dormire separati, Soprattutto se si russa perché non è vero che si diventa estranei dormendo distanti. Anzi al contrario.

Al matino ci si ritrova, uno dei due va dall’altro, e dopo il buongiorno non si ha che voglia di stare insieme, chiacchierare. Cos’ha dato Maria De Filippi a Maurizio Costanzo? Gli ha insegnato ad apprezzare ciò che fa parte della vita mettendo un po’ da parte il lavoro e riposarsi.