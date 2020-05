Barbara D’Urso senza parole, ospite inferocito a Pomeriggio 5: “Oggi vi rispondo male”

Ospite di Pomeriggio Cinque su tutte le furie

Nel secondo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha dovuto fare i conti con un ospite abbastanza irritato. Carmelita, infatti, nella prima parte dedicata al Coronavirus si è collegata col proprietario di uno stabilimento balneare.

Quest’ultimo aveva già avuto modo di esporre il suo problema in un altro appuntamento del rotocalco di Canale 5. L’imprenditore ha parlato delle norme sanitarie da adottare per evitare gli assembramenti nei lidi durante l’estate 2020.

A quel punto Lady Cologno ha chiesto al soggetto come andasse oggi visto che l’altra volta era molto arrabbiato. La replica dell’uomo è stata questa: “Oggi va peggio! Se non mi fate le domande giuste vi rispondo male”. Parole che hanno lasciato allibita la professionista napoletana che ha commentato con una battuta.

La battuta che non è piaciuta a Barbara D’Urso

A Pomeriggio Cinque, il proprietario del lido ha mostrato al pubblico di Canale 5 come dovranno essere gestiti gli afflussi dei bagnanti al suo stabilimento. Subito dopo l’imprenditore ha fatto una battuta che Barbara D’Urso non ha gradito per niente. In pratica l’inviata stava che all’ingresso dello stabilimento dovrà esserci un controllore che avrà lo scopo di verificare se la gente entrerà in maniera singola o se formeranno dei gruppetti.

A quel punto l’uomo ha sbottato così: “Come dovrà essere questa persona? Con gli occhi azzurri?”. Parole che non sono piaciute a Carmelita, infatti, interrompendolo ha asserito: “Se vogliamo giocare e sorridere un attimo, diciamo che lo vorremmo con gli occhi azzurri e con gli addominali. Ma ora vogliamo rispondere?”.

Barbara D’Urso e il botta e risposta col suo ospite

L’ospite di Pomeriggio è apparso abbastanza agitato e arrabbiato col Governo per le varie regole imposta ai proprietari dei stabilimenti balneari. L’imprenditore, però, prima di aizzare la polemica ha chiesto alla conduttrice Barbara D’Urso come stava.

A quel punto la professionista Mediaset con garbo ha risposto così: “Resistiamo”. Nel frattempo proseguono gli ascolti al top del contenitore televisivo di Canale 5 che ogni sera batte La vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini.