Il Paradiso delle signore replica 14 maggio: Umberto e Adelaide tramano contro Flavia

Giovedì 14 maggio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. Nell’episodio in questione assisteremo all’arrivo di Ludovica a Milano in compagnia di sua mamma Flavia. Tale evento farà accendere una lampadina in Umberto e Adelaide, i quali daranno luogo ad un complotto ai danni della nuova arrivata.

La giovane Gabriella, invece, si troverà a fare i conti con una triste decisione di Agnese. La donna, infatti, negherà il suo aiuto alla stilista ponendola in un grosso pasticcio. Nicoletta e Riccardo, dal canto loro, continueranno ad amoreggiare clandestinamente.

Tradimenti al Paradiso delle signore

L’episodio del 14 maggio del Paradiso delle signore comincerà con un incontro segreto tra Nicoletta e Riccardo. La fanciulla, con la scusa di fare respirare una boccata d’aria fresca alla piccola Margherita, uscirà di casa all’alba. Suo marito sarà ignaro che la sua donna starà per incontrare il suo amante.

I due piccioncini, quindi, concorderanno un appuntamento al parco e si lasceranno trasportare dalla passione. Gabriella, invece, dovrà fare i conti con un brutto imprevisto. Alla stilista è stato assegnato il compito di elaborare una collezione targata il Paradiso. Si tratta di un incarico estremamente importante per la protagonista.

Per riuscire nell’intento, però, la giovane contava sull’aiuto di Agnese. Quest’ultima deciderà di rifiutarsi di aiutare la fanciulla. Le Veneri si mostreranno molto comprensive nei suoi confronti. Su di un altro versante, vedremo che il padre di Ludovica morirà e questo avvenimento spingerà la ragazza a tornare a Milano insieme a sua madre.

Spoiler 14 maggio: il complotto di Umberto e Adelaide

L’arrivo di Flavia farà subito balenare un’idea nella mente di Umberto e Adelaide. L’unico modo per salvare le sorti della banca pare sia quello di sfruttare il patrimonio della Brancia. Mosso da questo desiderio irrefrenabile, il commendatore architetterà un piano ad hoc per cercare di entrare nelle grazie della donna e guadagnare la sua fiducia. Tornando alle vicende di casa Cattaneo, vedremo che l’arrivo della mamma di Cesare ha rappresentato un brutto contraccolpo per Nicoletta.

La ragazza è troppo innamorata di Riccardo e non riuscirà più a nasconderlo.

Tuttavia, la giovane non riuscirà a prendere una decisione con facilità dato che sarà pervasa dai sensi di colpa. Ha un marito splendido che non le fa mancare nulla. Purtroppo, però, il suo cuore continuerà ad andare da un’altra parte.