Oroscopo giovedì 14 maggio 2020: Toro in grande forma, Acquario emotivo

Secondo l’Oroscopo del 14 maggio i Toro avranno una giornata molto importante. Bilancia dovete fare un po’ di pulizia nella vostra vita. I nati sotto il segno dell’Acquario, invece, potrebbero essere pervasi da un’insolita emotività.

Oroscopo 14 maggio 2020: giornata ideale per Toro

Ariete. L’Ariete sta attraversando una fase di riflessioni molto profonde. In questo periodo state sentendo il bisogno di fare chiarezza nella vostra vita allontanando chi non merita di restare. Pulizia tra le amicizie e in amore. Se una storia non vi soddisfa, lasciate perdere. Non abbiate paura di rimanere da soli. Non si è mai soli quando si sta bene con se stessi.

Toro. Oggi, giovedì 14 maggio, è il vostro giorno dato che l’Oroscopo preannuncia grandi novità in vista. Al lavoro si stanno per smuovere delle situazioni particolarmente interessanti, mentre l’amore si accinge a raggiungere maggiore concretezza. Non abbiate paura di chiedere, perché nella giornata odierna sarete dotati da carisma e spirito persuasivo.

Gemelli. Vi sentirete particolarmente dinamici. Cercate di badare anche ai sentimenti e alle esigenze altrui. Simpatici ed estroversi, ma poco inclini a risolvere i problemi degli altri. Per chi vi sta intorno sarà molto difficile riuscire a mantenere alta la vostra attenzione. Buon momento in amore, ma ricordate che la fortuna aiuta gli audaci.

Cancro. Non è escluso che la giornata odierna possa essere contraddistinta da qualche piccola discussione, specie nel lavoro. L’amore, invece, sta attraversando una fase molto rosea in cui vi sentirete molto amati. Ad ogni modo, è importante darla anche qualche dimostrazione al partner. Non fate l’errore di dare le cose per scontate.

Leone. Come già detto i Leone stanno attraversando un periodo un po’ nervosetto. Tuttavia, la situazione andrà verso un miglioramento, specie nel fine settimana. Ancora una volta, cercate di non essere troppo esigenti, né da voi stessi né dal vostro partner. Il lavoro procede discretamente, ma dovete essere pazienti. Questo è il momento di aspettare.

Vergine. Ciò che spesso sono portati a fare i nati sotto questo segno è di tenere tutto dentro quando sorge un problema. Questa non è mai una scelta saggia perché i problemi, se non manifestati, accrescono e diventano potenzialmente irrisolvibili. Al lavoro mantenete la calma, potrebbe esserci qualche piccola tensione con i superiori.

Previsioni fino a Pesci: Acquario emotivo

Bilancia. Molti di voi hanno affrontato in questo periodo una crisi sentimentale. Le persone che non vi fanno stare bene dovranno essere allontanate definitivamente dalla vostra vita. L’amore riacquista punti, ma solo se agirete in modo più razionale. Anche il lavoro comincerà a darvi qualche bella e meritata soddisfazione.

Scorpione. Il lavoro procederà bene, siate pazienti e meticolosi e vedrete che i risultati e le gratificazioni arriveranno sicuramente. L’amore potrebbe essere caratterizzato da qualche discussione e qualche incomprensione. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi influenzare dai vostri pensieri. Siate più ottimisti.

Sagittario. Oggi c’è il rischio di vivere situazioni un po’ agitate. State attraversando un periodo ricco di cambiamenti e scelte importanti. Anche il lavoro potrebbe risentire di un po’ di stress, pertanto, cercate di mantenere la calma. Se siete in procinto di fare una scelta decisiva riflettete a fondo e non lasciatevi trasportare, come spesso capita, solo dall’euforia del momento.

Capricorno. Siate positivi e lungimiranti. Se il presente vi sta un po’ deludendo questo non vuol dire che non possiate cimentarvi in grandi progetti. Sfruttate questo momento per pianificare il vostro domani e per trarre le vostre somme. Allontanate tutte le persone negative dalla vostra vita, che non fanno altro che ostacolare la vostra felicità.

Acquario. La Luna nel vostro segno influirà molto dal punto di vista emotivo. L’Oroscopo del 14 maggio vi svela che sarà una giornata all’insegna dell’anticonformismo. Vi sentirete molto vicini agli amici e un po’ meno alla famiglia. Sentite il bisogno di avere una leadership, che nei rapporti amorosi potrebbe non essere la scelta giusta. L’amore è positivo e durevole solo nelle coppie solide.

Pesci. I nati sotto questo segno sono spesso molto timidi e poco inclini a lasciarsi andare davvero con le persone. Marte nel segno enfatizzerà ancor di più questi aspetti. State lontani dalle persone che voglio darvi dei consigli, molto probabilmente stanno provando solo a plagiarvi. In amore acquistate risolutezza, mentre al lavoro sarete più determinati.