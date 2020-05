Giulio Raselli parla del suo dramma e dell’omosessualità: “So quando arriva e come…” (FOTO)

Poco fa, Giulio Raselli ha deciso di rispondere un po’ alle domande dei fan ed ha toccato dei punti molto delicati della sua vita, come ad esempio il dramma che lo accompagna da anni. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ha chiesto ai suoi fan di raccontargli un loro segreto.

Inutile dire che gli argomenti saltati fuori sono stati davvero molteplici e bizzarri. Ad ogni modo quello che ha generato maggiore attenzione è stato quello inerente i problemi d’ansia e il modo in cui vengono affrontati.

Giulio parla del suo dramma

Tutto è cominciato nel momento in cui il compagno di Giulia D’Urso ha chiesto ai fan di svelargli qualche retroscena importante sulla loro vita. Un utente in particolare gli ha confessato una delle sue paure più grandi, ovvero gli attacchi d’ansia. La persona in questione ha detto di avere paura di essere perseguitata dagli attacchi di panico. A quel punto, allora, Giulio Raselli ha colto la palla al balzo per parlare del suo dramma.

Non è la prima volta che il protagonista parla dei suoi problemi d’ansia, ma stavolta è voluto entrare un po’ più nel dettaglio. Pertanto, ha detto che con il passare del tempo ha dovuto imparare a conviverci. Spesso, purtroppo, capita di non riuscire a liberarsi completamente di questo problema, quindi, non resta fare altro che accettarlo e provare a controllarlo. (Continua dopo la foto)

Raselli affronta il tema dell’omosessualità

Giulio Raselli, infatti, nel parlare del suo dramma ha detto di aver imparato a riconoscere, quanto meno, gli attacchi sapendo cosa gli causeranno. Il tempo, quindi, gli ha insegnato a distinguere un po’ di paure generali da un vero e proprio attacco d’ansia, in modo da potersi comportare di conseguenza. Questo non è stato l’unico tema trattato in tale occasione.

Raselli, infatti, ha affrontato anche il delicato tema dell’omosessualità. Quando un fan gli ha manifestato il suo timore nel fare coming out, l’ex tronista ha detto che nel 2020 non dovrebbero esserci queste preoccupazioni. Al giorno d’oggi, infatti, è assurdo avere ancora questo tipo di pregiudizi che riguardano la sfera sessuale e privata di una persona.