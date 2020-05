Andrea e Natalia nella bufera, gravi accuse contro la Paragoni: “Violenta, psicopatica” lei risponde (FOTO)

Lo scherzo che Le Iene hanno fatto a Natalia Paragoni ha fatto il giro del web e, allo stesso tempo, ha generato una bufera contro la fanciulla e il suo fidanzato Andrea. Secondo il giudizio di molti utenti, la reazione della ragazza è stata troppo eccessiva e violenta.

Le accuse sono state davvero moltissime e anche molto velenose, pertanto, è stato necessario un intervento da parte della coppia per delucidare sulla situazione. Il chiarimento, però, è sembrato solo alimentare ulteriormente la polemica.

Il post di Andrea e Natalia dopo la bufera

Dopo la bufera, Natalia e Andrea hanno condiviso un post sui loro rispettivi profili Instagram in cui è presente un’immagine di loro due insieme. Nella didascalia appare la scritta We are love. Molte persone, però, non hanno gradito la cosa e sono prontamente intervenuti. A parere di molti, infatti, non c’è affatto amore tra i due, ma più un senso di possessione. La Paragoni si è comportata da vera psicopatica e da persona troppo violenta per i gusti degli utenti.

Anche chi li ha sempre difesi e sostenuti ha sentito il bisogno di manifestare un grande dissenso. Risulta plausibile il reagire male dinanzi un tradimento, tuttavia, è orribile vedere una persona che tira i capelli, schiaffeggia e dà spintoni ad un altro individuo. Sicuramente se a commettere tali azioni fosse stato un uomo, sarebbe scoppiato un caos molto più grande. (Continua dopo il post)

L’ulteriore critica del web

Ad ogni modo, Andrea e Natalia hanno provato a sedare la bufera ribadendo di essere innamorati più che mai, ma la cosa non è servita a molto. I commenti negativi al di sotto del post in questione sono stati moltissimi e i due protagonisti non hanno molto ribattuto alle critiche. I due ragazzi, infatti, si sono semplicemente limitati a mettere dei cuori alle persone che, invece, si sono mostrate comprensive e si sono schierate dalla loro parte.

Ciò che molti fan recriminano alla Paragoni è il fatto che, in seguito alla sua reazione assurda, non si è degnata neppure di fare un post specifico nel quale avrebbe dovuto chiedere scusa a tutti. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.