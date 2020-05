Oroscopo del 15 maggio 2020: occhio alle finanze per Cancro, Vergine e Scorpione

L’Oroscopo del 15 maggio consiglia a molti segni di fare attenzione alle proprie finanze, tra questi, Cancro, Vergine e Scorpione. Sagittario deve prendere delle decisioni, mentre Ariete e Toro avranno belle sorprese in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Molte cose stanno cominciando a smuoversi, specie per quanto concerne la sfera lavorativa. Potrebbe tornare in auge un progetto che avevate messo da parte a causa di tutto il periodo vissuto. Momento di grandi riflessioni per quanto riguarda le amicizie. Potreste scoprire le carte di chi non è stato molto sincero con voi negli ultimi tempi.

Toro. In amore, i Toro sono propensi ad instaurare degli insoliti giochi di potere, questo potrebbe portarvi alla nascita di qualche discussione. Siate più sicuri di voi stessi e non cercate costantemente consensi da parte del prossimo. Buono il quadro astrale per quanto riguarda l’amore. Lasciatevi trasportare dalla passione e da qualche effusione romantica.

Gemelli. Questa è la giornata giusta per concedervi un po’ di tempo all’aria aperta. Approfittate di Mercurio nel segno per fare nuove conoscenze, dato che sarete particolarmente simpatici e cordiali. Sarete dinamici e pieni di spirito d’iniziativa, ma cercate di no cimentarvi in troppe cose contemporaneamente. Il modo migliore per riuscire in tutto e fare una cosa alla volta.

Cancro. Questo è un periodo molto positivo per i Single. L’Oroscopo del 15 maggio vi esorta a intraprendere nuove conoscenze. I rapporti di coppia logori, invece, dovrebbero essere chiariti e risolti laddove fosse possibile. Il lavoro procede bene , ma ci sarà qualche decisione da prendere a seguito del periodo di pausa vissuto in precedenza.

Leone. La vostra tana, il vostro rifugio, in questo momento, è dato dalla persona che amate. Il modo migliore per affrontare lo stress è quello di lasciarvi consolare da qualcuno che tiene realmente a voi. Il lavoro potrebbe risentire di un po’ di nervosismo. Probabilmente, è il caso di rimandare alla settimana prossima alcuni impegni.

Vergine. Questo è il momento di tenere a bada le vostre finanze. Non lasciatevi trasportare da acquisti impulsivi e cercate di essere un po’ più parsimoniosi e lungimiranti. Proposte interessanti in campo lavorativo, ma valutate con attenzione i pro e i contro. L’amore, invece, oggi vi renderà un po’ tristi, forse sentite la mancanza della persona che amate.

Previsioni 15 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi potreste trovarvi costretti a fare delle scelte in amore. Gli ultimi giorni sono stati un po’ turbolenti sotto questo punto di vista, ma adesso è il momento di ristabilire l’ordine. Audaci e brillanti nel lavoro, mentre un po’ titubanti nell’approccio con persone nuove. Non siate troppo puntigliosi e lasciatevi andare un po’ di più.

Scorpione. Prestate attenzione alle vostre finanze, occhio alle spese di troppo e impreviste. Il lavoro si accinge verso una maggiore stabilità, mentre l’amore andrà a gonfie vele. Le relazioni stabili e durature sono destinate a compiere passi importanti. Nel fine settimana qualcuno potrebbe lasciarvi senza parole, in positivo ovviamente.

Sagittario. Il lavoro vi darà grosse soddisfazioni, mentre in amore dovete essere pazienti. L’Oroscopo del 15 maggio vi invita ad essere cauti e a risolvere alcune questioni complicate. Se siete con un piede in due scarpe, forse, è tempo di fare chiarezza e di fare una scelta. Non mancherà qualche piccola tensione con il partner.

Capricorno. Non siate troppo pesanti e puntigliosi. Le cose si stanno avviando verso un miglioramento, ma dovete cercare di mantenere la calma ed essere un po’ più ottimisti. Tutti coloro i quali erano in attesa di una risposta, la vedranno arrivare verso fine mese. Pertanto, per adesso, cercate di mantenere la calma e dedicarvi un po’ a voi stessi.

Acquario. Intolleranti ai luoghi prestabiliti e sempre desiderosi di cimentarvi in nuove avventure., queste sono le caratteristiche dei nati sotto questo segno, specie quando c’è l’incidenza della Luna. La giornata del 15 maggio, secondo l’Oroscopo, potrebbe essere caratterizzata da qualche piccola tensione. L’aiuto della persona giusta al vostro fianco, però, vi aiuterà a superare anche le piccole difficoltà.

Pesci. Oggi sarete più timidi del solito e un po’ impacciati. Se vi piace qualcuno, provate ad evitarlo. In certi casi la strategia migliore per suscitare interesse è non farsi notare. Sarete pervasi dall’idealismo e dal romanticismo, questo vi porterà a credere anche in progetti impossibili. Cercate di restare più con i piedi per terra.