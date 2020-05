Paolo Bonolis, addio straziante per il lutto: “Ciao amico mio…” [FOTO]

Paolo Bonolis addolorato per la morte di Ezio Bosso

Anche Paolo Bonolis si è voluto unire al dolore che il mondo della musica sta provando da qualche giorno. Il conduttore di Avanti un altro, attraverso Instagram, ha ricordato il compianto Ezio Bosso che è venuto a mancare all’età di 48 a causa di un brutto male. Un saluto commovente e straziante per un’artista straordinario nonostante il suo handicap, ma soprattutto perché ha perso un grande amico.

La notizia della morte del noto musicista ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti gli italiani. Nonostante una malattia degenerativa che lo ha cistretto a interrompere di suonare il pianoforte nel 2019, Bosso continuava ad emozionare grazie al suo talento innato.

Il ricordo di Bonolis e Sonia Bruganelli

Oltre a Paolo Bonolis, gran parte dei personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto rendere omaggio ad Ezio Bosso. Vip di Mediaset e Rai che lo hanno ricordato con un pensiero, una foto o un video condiviso sui loro canali social. Il marito di Sonia Bruganelli non si è voluto dilungare.

Infatti al fianco di uno filmato che mostra il 48enne torinese, ha scritto questa breve didascalia: “EZIO BOSSO. Ciao Amico Mio @eziobosso”. Al dolore del conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro si è unito anche quello della sua dolce metà. Infatti la nota produttrice di SDL 2005, ha commentato così la clip: “Che ricordo meraviglioso, un momento magico”. (Continua dopo il video)

Ezio Bosso quando suonò a Music

Paolo Bonolis ha voluto ricordare il compianto Ezio Bosso condividendo su Instagram, che da poco raggiunto un milione di follower con un video. Quest’ultimo contiene l’intervista, gli scambi e l’esibizione da brividi dell’amato direttore d’orchestra, compositore e pianista quando fu ospite Music, il programma di Canale 5 condotto dal professionista romano qualche anno fa.

“Questa sera, ci è venuto a trovare un’artista che sicuramente, per i nostro pronipoti, sarà quello che Beethoven, Mozart, Chopin sono per noi adesso”, inizia in questo modo la clip e successivamente l’esibizione del 48enne piemontese.