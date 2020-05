Paolo Ciavarro afferma che non è infatuazione quella con Clizia “alla Elia non rispondo”

Paolo Ciavarro finalmente vicino alla sua Clizia, ma…

Paolo Ciavarro durante la chiacchierata di ieri con Giada Di Miceli ha parlato di Antonella Elia, della quale dice di non interessarsi. Non importa Sapere cosa la donna pensi di lui. È orgoglioso di quello che è, è orgoglioso di quello che sta facendo e costruendo nella sua vita.

Ovviamente poi si è fatto riferimento alla storia con Clizia Incorvaia. A quanto pare i due adesso sono vicini, Molti dicono di averli visti insieme ad Agrigento, Dove vive la bella ragazza. In realtà non è così, perché ancora non hanno avuto modo di vedersi. Lo faranno domani. Alla domanda: sei geloso? Paolo Ciavarro risponde di essere geloso il giusto, mentre di lei non sa ancora molto per quanto riguarda questo aspetto.

Il fatto che Clizia risponda di essere siciliana, fa capire che molto probabilmente si, è gelosa e anche tanto. Giada gli ha chiesto poi se la distanza lo spaventa, lui ha risposto con una certa sicurezza che non ha paura di essere lontano da lei anche perché ci sono i treni, quindi possono vedersi tutte le volte che vogliono. Ovviamente per quanto riguarda i tempi e la routine, per adesso è ancora troppo presto per pensarci dato che non hanno ancora avuto modo di vivere nemmeno un giorno di vita normale.

Paolo Ciavarro, la differenza di età non è un problema per lui

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono stati spesso criticati perché gli anni che li separano sono tanti ma non solo, la donna ha già una figlia. Per lui Però questo non è un problema, la figlia non vede l’ora di conoscerla. Lei e il suo ex compagno sono separati, quindi su questo non c’è alcun problema. Le voci che corrono su questo argomento sono davvero tante.

Smentite le voci di allontanamento da parte del ragazzo: la ama ma lo dirà a lei faccia a faccia

Addirittura Durante gli scorsi giorni sui giornali di gossip si leggeva che lui non ama più Clizia, perché non lo ha mai detto pubblicamente o sui social. Così approfitta per dire che lui non è il tipo di ragazzo che spiattella tutto sui social. Preferisce dirle quello che prova a faccia a faccia, nella loro intimità.

Il bel Ciavarro ci tiene poi a dire che la quarantena li ha uniti più che mai, stare separati per loro non è stato troppo difficile. Anzi hanno avuto modo di conoscersi meglio anche attraverso le chiamate, i messaggi e le videochiamate.