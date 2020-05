Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 18 maggio 2020: Giovanna scegli Alessandro? [VIDEO]

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni fornite a termine della puntata di venerdì scorso, Giovanna Abate correrà da Alessandro Graziani e si mostrerà pronta a ricominciare. In pratica la tronista romana vorrà riprendere il loro percorso da dove si era interrotto.

L’unica protagonista del Trono classico dopo lo stop quarantena cambierà idea su quello che veramente vuole. Quindi chiederà al suo ex corteggiatore di tornare per lei. Ricordiamo che il ragazzo ha rifiutato di essere corteggiato da Roberta e altre dame del parterre senior perché ha ancora la testa perla Abate.

Uomini e Donne: ecco dove eravamo rimasti

L’appuntamento di Uomini e Donne andato in onda venerdì scorso è stato particolarmente duro per Giovanna Abate. La tronista romana, infatti, ha scoperto che il suo ex corteggiatore Alessandro Graziani è stato chiamato nuovamente nel dating show di Maria De Filippi per conoscere ben tre dame del parterre senior.

Queste ultime, infatti, hanno chiesto agli autori del programma di Canale 5 la possibilità di poter conoscere il giovane. Ma la ragazza non ha reagito bene, anzi si è mostrata particolarmente infastidita della situazione che si è venuta a creare. Dopo che Alessandro ha dato il ben servito alle dame, la Abate lo ha ricorso dietro le quinte. Cosa è successo tra loro?

Giovanna si giustifica con Alessandro

Giovanna Abate trovandosi in uno stato di confusione ha chiesto un consiglio alla padrona di casa Maria De Filippi. La decisione presa della tronista romana è stata quella di correre dietro a Alessandro Graziani per spiegargli veramente cosa sente per lui. Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che la Abate si mostrerà abbastanza dispiaciuta per il comportamento avuto nei confronti del suo ex corteggiatore.

La ragazza, quindi, cercherà in tutti i modi di spiegargli quanto in questo momento sia totalmente confusa tra i tre corteggiatori che ha. Ricordiamo, infatti, che c’è anche Sammy e l’Alchimista che la scorsa settimana si è mostrato a lei parzialmente. Ecco il video anticipazioni: