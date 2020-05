Il Paradiso delle signore replica 19 maggio 2020: scoperta inaspettata di Marta e Vittorio

Al Paradiso delle signore si respirerà un clima di grande fermento e novità nella puntata del 19 maggio. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, vedremo che Vittorio avrà una brillante idea per promuovere lo shopping center.

Le sorprese, però, non saranno affatto finite qui. Nel corso di tale episodio, infatti, assisteremo anche ad un’inaspettata scoperta da parte del direttore e di sua moglie. Agnese e Armando, invece, avranno opportunità di parlarsi e di scambiarsi confessioni reciproche.

Nuovo progetto al Paradiso delle signore

L’episodio del 19 maggio del Paradiso delle signore comincerà con Vittorio che proporrà alle Veneri di cimentarsi in un filmato per pubblicizzare il grande magazzino. Le ragazze prenderanno tutte di buon grado la cosa. Gabriella, però, sarà parecchio turbata. La fanciulla, infatti, continuerà ad essere in ansia per il lancio della sua prima collezione firmata Il Paradiso. Inoltre, la giovane perderà un oggetto al quale tiene molto, pertanto, sarà spinta a pensare che sia un segno del destino. In suo aiuto, però, subito arriverà Salvatore

Le Veneri, dal canto loro, decideranno di concedersi una serata all’insegna dell’amicizia e della spensieratezza, per tale ragione si recheranno tutte al cinema Corso. La più entusiasta, ovviamente, sarà Marina, la quale aspira a diventare un’attrice di grande successo. Nel frattempo, però, mentre tutte le allegre donzelle si lasceranno andare a questo momento di relax, ci saranno altri due personaggi a generare parecchio sgomento, stiamo parlando di Nicoletta e Riccardo.

Spoiler 19 maggio: la scoperta di Marta e Vittorio

I due protagonisti continueranno con il loro amore clandestino. La situazione, però, comincerà a diventare sempre più pesante. Durante la puntata del Paradiso delle signore del 18 maggio vedremo che Riccardo chiederà alla donna un appuntamento. Quest’ultima, però, si mostrerà alquanto titubante nell’accettare. La situazione, inoltre, diventerà sempre più incalzante nel momento in cui Marta e Vittorio faranno una scoperta inattesa. I due apprenderanno una notizia inaspettata che riguarderà proprio la coppia più discussa del momento.

Agnese e Armando, invece, avranno modo di approfondire sempre di più la loro conoscenza. Mentre sono entrambi nel magazzino a svolgere delle mansioni, i due si confronteranno molto e si lasceranno andare ad una conversazione molto profonda. Nel dibattito, infatti, verranno fatti dei riferimenti dolorosi ai momenti vissuti durante la guerra.