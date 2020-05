Giuseppe Nastasi sbotta sui social: ‘Non dovete prendermi in giro’

Giuseppe sbotta sui social

Uomini e Donne è un programma molto amato dagli italiani. Da quando è tornato in onda il vecchio format, gli ascolti sono aumentati. Il merito è soprattutto di Gemma Galgani, intenta a conoscere un giovane 26enne. Stavolta Tina Cipollari ha dalla sua parte molti spettatori perché è una situazione paradossale.

Infatti si dà per scontato che Nicola Vivarelli sia alla ricerca della visibilità mentre la dama ci sta sperando. Per quanto riguarda il Trono Classico, l’unica tronista che sta portando avanti il percorso è Giovanna Abate. Quest’ultima è sempre più attratta dall’Alchimista e ha ricevuto un due di picche da Alessandro Graziani. La redazione non ha detto ancora nulla su Sara Shaimi, così Giuseppe Nastasi si è lamentato.

‘Sono stato zitto, ma oggi parlo’

Giuseppe sbotta sui social perché è stufo di non avere alcuna notizia su Sara. Con l’avvento della pandemia non c’è stato più modo di vederla e sentirla. Per via del regolamento del programma, non gli è stato concesso nemmeno contattarla in privato. Sta tentando l’impossibile per ottenere una spiegazione da Raffaella Mennoia, ma senza un esito positivo.

Per questo motivo ha esternato la sua rabbia pubblicando una Instagram Story, in cui dice che non sopporta l’indifferenza. A differenza di altri, lui non è motivato da doppi fini. Ci ha messo anima e corpo nella conoscenza della tronista. Nonostante abbia avuto delle discussioni con lei, non ha mai nascosto il desiderio di voler rimediare.

Davanti al silenzio ha perso le staffe, in quanto invita i follower a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Sta notando che Sammy Hassan sta ricevendo un trattamento diverso. Come se non bastasse si sta dando visibilità a un ragazzo che non mostra il proprio volto al pubblico. Con il sfogo riuscirà a ottenere delle risposte? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

L’indizio di Cecilia

Il trono di Sara è ancora avvolto nel manto del mistero mentre quello di Carlo Pietropoli potrebbe riprendere. Gli utenti social più attenti hanno notato un particolare in una foto della corteggiatrice Cecilia Zagarrigo. In pratica si trova in una camera d’albergo e ciò fa pensare che si trovi a Roma per la registrazione di una puntata. Probabilmente anche Giuseppe avrà notizie a breve dalla redazione.