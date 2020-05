Alberto Matano è l’ammissione a La vita in diretta: “Io e Lorella Cuccarini siamo stati soli qui…”

L’annuncio di Alberto Matano sui social network

Il 18 maggio 2020 è un giorno particolare per il nostro Paese, infatti dopo l’avvio della Fase 2 sono ripartiti gran parte delle attività produttive. Non ci sarà più l’obbligo dell’autocertificazione, tuttavia ci sarà l’obbligo di usare le mascherine protettive in presenza di altre persone, nei locali e soprattutto mantenere la distanza fisica.

Prima di andare in onda con un nuovo appuntamento de La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano ha fatto sapere ai suoi follower come lui è Lorella Cuccarini hanno portato avanti il lavoro in questi due mesi di programmazione. “Siamo stati qui da soli a documentare il lockdown, da oggi siamo pronti a raccontarvi l’Italia che riparte”, ha scritto il giornalista calabrese sul noto social network. Quest’ultimo, quindi è molto contento di poter finalmente tornare a parlare della ripresa dell’Italia dopo un dei momenti più bui e triste del dopoguerra.

Il consiglio del giornalista calabrese su Instagram

Il ritorno alla quasi normalità ha reso felici Lorella Cuccarini e Alberto Matano, padroni di casa de La vita in diretta. Tuttavia i due professionisti hanno ricordato che non bisogna allentare la corda perché se non rispettano le regole la ricaduta nel contagio è dietro l’angolo. Attraverso il suo account personale Instagram l’ex mezzo busto del Tg1 ha detto ai follower di andare avanti ma con una grande responsabilità.

Quindi non bisogna lasciarsi prendere dalla felicità ed euforia e rimanere responsabili per il bene del nostro Paese. Il consiglio del conduttore calabrese è stato apprezzato moltissimo da tutti coloro che la seguono sul social network.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano apprezzati dai follower

Nel frattempo sul web si continuano a fare nomi sulla conduzione estiva de La vita in diretta. Infatti Alberto Matano che a fine giugno lascerà il suo posto potrebbe essere sostituito da Marcello Masi. Nel frattempo Alberto Matano è la collega Lorella Cuccarini su Instagram, attraverso Instagram, festeggiano la parziale apertura delle attività commerciali.

Uno scatto realizzato dentro lo studio che è stato apprezzato dai follower di entrambi ripagandoli con likes e complimenti per i due mesi di duro lavoro alla guida dello storico rotocalco di Rai Uno. Oltre ad avergli augurato buon lavoro, in tanti gli hanno scritto che sono una bellissima coppia. Ecco il post che in pochissimo tempo è diventato virale: