“Così è inutile, non serve a nulla…”: Barbara D’Urso rimprovera un’ospite a Pomeriggio Cinque [FOTO]

Barbara D’Urso riprende Lucia Bramieri

La seconda parte della puntata di Pomeriggio Cinque in onda lunedì 18 maggio 2020 è stata dedicata ad argomenti più leggeri. Infatti la padrona di casa Barbara D’Urso ha mostrato alcuni servizi, tra cui quello che riguarda la coppia composta da Ilary Blasi e Francesco Totti.

I due si sono muniti di mascherina nera, occhiali da sole enormi per lei e cappellino lo sportivo, facendo il giro della Capitale senza essere riconosciuti. Ovviamente il tutto è stato documentato dai loro canali social. Tra un servizio e l’altro, Lady Cologno era in collegamento dal suo salone di parrucchieri Lucia Bramieri.

La nuora del compianto Gino indossava una mascherina protettiva che più delle volte le scendeva lasciando scoperto il naso. Ovviamente anche Carmelita si è accorta della negligenza rimproverandola in diretta: “Voglio ricordare a te e a tutti che se uno mette la mascherina in un luogo chiuso la deve tenere sul naso. Se quando parlate vi scende allora è inutile. Per favore”.

Le mascherine ci proteggono dal Covid-19

A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso per l’ennesima vota ha voluto ricordare che spesso vede persone che parlano e ha la mascherina che non copre il naso. Ricordiamo che queste ultime sono utilissime, oltre alla distanza fisica, per contrastare una nuova avanzata del virus Covid-19.

Settimane fa, in piena emergenza, Lady Cologno attraverso i suoi canali social ha fatto un tutorial su come indossare e togliere in modo corretto tali dispositivi di protezione. Tornando alla sua ospite Lucia Bramieri, dopo essere stata ripresa dalla conduttrice napoletana si è prontamente sistemata la mascherina nel modo corretto. (Continua dopo la foto)

Pomeriggio Cinque va nel salone di Lucia Bramieri

Per chi non lo sapesse, Lucia Bramieri è proprietaria di un salone per parrucchieri dove lavorano alcune persone. In occasione della riapertura consentita dal Governo, Barbara D’Urso e le telecamere di Pomeriggio Cinque si sono recate da lei per vedere quali regole sono state adottate.

Ovviamente i presenti erano dotati tutti di mascherine protettive anche se l’ex concorrente del Grande Fratello Nip non la indossava nel modo corretto. Per questa ragione Lady Cologno l’ha rimproverata in diretta e poi rivolgendosi alla conduttrice, prima di salutarla, ha detto: “Saremo molto rigorosi”.