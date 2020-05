Brian Austin Green molla Megan Fox, è stato tradito

Brian Austin Green ha annunciato in queste ultime ore una decisione importante che ha preso da poco. Una scelta che va ad impattare molto pesantemente sulla sua vita privata dal momento che stiamo parlando della sua volontà di divorziare.

A chiarire le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta è stato l’attore stesso che ha tenuto a far sapere tutta la verità ai propri fans. La crisi matrimoniale sarebbe da imputare a Megan Fox, rea di aver tradito la fiducia del marito nella maniera più brutta possibile.

Brian Austin Green tradito dalla moglie

Scoprire di essere stati traditi non è mai bello e non lo è a maggior ragione quando la fiducia che si ripone nella persona che si ha accanto è totale. Era proprio questo il sentimento che legava Brian Austin Green con la moglie Megan. Il rapporto, secondo quanto raccontato, ha iniziato a declinarsi quando l’attrice è partite per Portorico nel 2019. Qui avrebbe girato Midnight in the Switchgrass ed avrebbe conosciuto il rapper Machine Gun Kelly.

È stata quella l’occasione che ha avvicinato Megan Fox al rapper di cui pare essersi invaghita molto pesantemente. Peccato che ad attenderla ci fosse proprio Brian Austin Green. L’attore ha dichiarato di essere rimasto scioccato ed arrabbiato allo stesso tempo senza, però, mai dare troppe colpe alla moglie che si è semplicemente comportata secondo i dettami del proprio cuore.

Dal tradimento alle confessioni

Durante il viaggio a Portorico, Megan era stata paparazzata in automobile con il rapper. È naturale che le foto in questione abbiano iniziato a girare vorticosamente per il web arrivando anche agli occhi di Brian Austin Green. È stato a quel punto che aveva affidato ai social i suoi pensieri scrivendo “Prima o poi le farfalle si annoiano a stare troppo tempo su un fiore. Cominciano a sentirsi soffocate. Il mondo è grande e vogliono fare esperienza”.

Una situazione sicuramente non semplice che ha portato a questa drastica decisione. Nonostante questo, Brian Austin Green ha chiesto ai fans che non si parli male né della moglie né del rapper. “Non l’ho mai incontrato, ma Megan e io abbiamo parlato di lui. Mi ha detto che è un ragazzo davvero gentile e sincero. Mi fido del suo giudizio. Ha sempre avuto un buon giudizio. Non voglio che la gente pensi che sono cattivi o che io sia in qualche modo vittima di tutto ciò, perché non lo sono”.