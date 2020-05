Beatrice Valli, problema alla figlia appena nata: “Visita traumatica, ero mezza svenuta” (FOTO)

Beatrice Valli ha appena dato alla luce la sua terza figlia, peccato che è sorto un piccolo problema. La compagna di Marco Fantini ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha annunciato di essere andata a fare una visita di controllo alla piccola, la quale si è rivelata traumatica.

I dottori, infatti, si sono resi conto di un problema alla lingua per il quale fosse necessario una piccola incisione. La Valli non ha preso affatto bene la cosa, sta di fatto che ha avuto una reazione un po’ inaspettata.

Il problema della figlia di Beatrice

Dopo la notizia della nascita della terza figlia, Beatrice Valli ha registrato delle IG Stories in cui ha parlato di un problema da cui è affetta la piccola. La giovane ha detto che la sua bambina ha il filetto al di sotto della lingua un po’ troppo corto. Per tale ragione, la pediatra che la sta seguendo ha detto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fosse necessario un intervento di poco conto. Nel caso specifico, la dottoressa sarebbe dovuta andare ad incidere su quella parte per risolvere la situazione.

La Valli è andata in panico ed ha immediatamente chiesto al suo compagno di raggiungerla su in reparto per affrontare assieme la situazione. La dottoressa, però, ha voluto tranquillizzare la donna dicendole si trattasse di un problema alquanto comune e assolutamente semplice da risolvere. La paura della protagonista, però, stava nel fatto che, sicuramente, la piccola avrebbe cominciato a urlare e a dimenarsi.

La Valli tranquillizza i fan

Ad ogni modo, dopo alcuni momenti di panico, il medico ha esortato la sua paziente ad attendere per capire come si sarebbe attaccata al seno la bambina. Con il passare di un po’ di ore, Beatrice Valli si è resa conto che sua figlia non avesse nessun problema nel succhiare, pertanto, la pediatra non ha ritenuto opportuno intervenire con un’incisione. Questo, ovviamente, ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla compagna di Marco.

Successivamente, infatti, la fanciulla ci ha tenuto a rassicurare anche tutti i fan che la seguono con tanto affetto e partecipazione. La protagonista ha detto che adesso è tutto a posto e non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. L’unica cosa che turba la sua quiete è il dover badare a tre bambina contemporaneamente, cosa che la sta facendo impazzire.