Cecilia Zagarrigo, corteggiatrice di Carlo, sfogo:”L’ho seguito, rigato la macchina e tagliato i vestiti” (FOTO)

La corteggiatrice di Carlo Pietropoli, Cecilia Zagarrigo, è molto attiva su Instagram. In queste ore ha deciso di trascorrere del tempo con i fan lasciandosi andare al momento del botta e risposta. L’argomento principale è stata la gelosia.

L’influencer ha esortato tutte le persone che la seguono a raccontare una loro pazzia fatta per gelosia. Dopo aver appreso una serie di storie incredibili, la protagonista ha raccontato la sua e il web è rimasto esilarato.

La pazzia di Cecilia Zagarrigo

Mentre il trono di Uomini e Donne di Giovanna Abate è ripreso, in merito a quello degli altri tronisti ci sono scarsissimi aggiornamenti. I fan più curiosi, allora, stanno andando sui profili Instagram dei vari protagonisti alla disperata ricerca di qualche indizio. Un po’ di ore fa, sul profilo della corteggiatrice di Carlo, Cecilia Zagarrigo, sono apparse delle IG Stories molto interessanti. La ragazza è molto ironica sul web e si diverte spesso a raccontare i suoi disastri specie per quanto riguarda la vita sentimentale.

In questa occasione, la protagonista ha spiegato una delle sue pazzie fatte per gelosia. Quando scoprì che un suo ex la tradì, la fanciulla perse le staffe e decise di seguirlo. Una volta raggiunta la sua auto cominciò a rigarla, facendo dei simpatici fiorellini, così come rivelato ironicamente da lei su Instagram. Successivamente gli ha tagliato tutti i vestiti. Dopo aver fatto questo annuncio, Cecilia ha ironizzato dicendo che non avesse fatto nulla di eclatante. (Continua dopo la foto)

La corteggiatrice e il trono di Carlo

A seguito di questa esilarante confessione, la corteggiatrice di Carlo ha continuato a pubblicare le storie delle sue fan. In effetti, tra loro ci sono molte persone decisamente più folli e drastiche di lei. Alcune donne, ad esempio, hanno detto che per gelosia tengono sotto controllo sia i cellulari che i profili social dei loro partner. Un utente, invece, ha detto di essersi vendicato di un tradimento provandoci con la suocera Insomma, i racconti emersi sono risultati davvero particolari.

Ciò che, tuttavia, i fan si stanno chiedendo, è quando vedremo nuovamente il trono di Carlo. Per il momento, però, né la Zagarrigo, né le altre corteggiatrici hanno dato dei dettagli in merito. Un po’ di tempo fa, Cecilia aveva pubblicato dei contenuti che avevano fatto pensare che potesse essere negli studi Elios per registrare, tuttavia, non ci sono stati più aggiornamenti in seguito.