Pago rompe il silenzio sulla rottura con Serena Enardu: ‘È successo qualcosa di troppo grave’

Pago e Serena si sono lasciati ed entrambi hanno rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi. Ecco che cosa hanno detto

Pago e Serena: questa volta è davvero finita?

I telespettatori di Canale 5 stanno seguendo le vicende amorose di Pago e Serena Enardu ormai da un anno. La coppia, convivente da sette anni, aveva deciso di mettere alla prova il loro rapporto nella seconda edizione di Temptation Island Vip l’anno scorso. Le cose non sono andate bene. Serena ha iniziato un flirt con Alessandro Graziani, ha lasciato Pago e poi ha vissuto un weekend con il tentatore.

Tuttavia, quando Pago ha deciso di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip Serena ha fatto di tutto per riconquistarlo. L’ex tronista è riuscita a diventare una concorrente ufficiale del reality ma il suo comportamento non è piaciuto a nessuno nella Casa e anche da fuori hanno sempre votato per eliminarla. Anche Pago ne ha risentito molto.

Alla fine, andando contro tutto e tutti, sono tornati insieme ma nei giorni scorsi Serena ha annunciato la rottura definitiva sui social. C’è stata una litigata molto pesante e Pago se ne è andato. Questa volta sarà finita davvero tra i due? Entrambi hanno rilasciato delle dichiarazioni sul settimanale Chi.

Pago: ‘È successo qualcosa di troppo grave’

Nessuna sorpresa sui social per l’epilogo della coppia. Pago si è sempre dimostrato innamorato ma troppo accondiscendente. Serena, invece, nonostante il pentimento, aveva delle pretese nel rapporto che molti hanno definito fuori luogo. Ad ogni modo, l’ex tronista sarda ha rivelato al settimanale di Alfonso Signorini che per lei la storia con Pago è definitivamente chiusa questa volta.

Serena non ha intenzione di sentirlo, l’ha bloccato ovunque, non ne vuole più sapere. Ha detto di essere una donna che ha sbagliato e che sbaglierà ancora, ma adesso vuole farlo lontano dai riflettori. Lei “alzerà sempre il tappetino degli errori, ma dovrebbe farlo anche Pago“. Non vuole più essere amata senza fiducia, non vuole pagare i suoi sbagli a vita e per questo è finita per la sua salvezza personale.

Pago, invece, è stato molto più breve e conciso. Ha spiegato che “è successo qualcosa di troppo grave“, che Serena l’ha deluso e gli ha fatto del male nuovamente e che lei non può permettersi di parlare di fiducia. Quando si sentirà pronto parlerà di quello che è successo davvero. Che cosa ne pensate? Secondo voi che cosa è successo?