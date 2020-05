Il Paradiso delle signore replica 21 maggio 2020: Angela subisce un’aggressione

Nella puntata di giovedì 21 maggio 2020 del Paradiso delle signore vedremo che Angela si troverà a vivere dei momenti di vero terrore a causa di suo fratello. Marcello, infatti, sarà minacciato da un pericoloso scagnozzo, il quale metterà a rischio la vita di sua sorella.

Adelaide e Umberto, invece, continueranno a tramare contro la famiglia Brancia e coinvolgeranno nel loro piano proprio la vulnerabile Barbieri. Riccardo, invece, farà una scoperta che potrebbe far tornare per sempre Nicoletta.

Spoiler 21 maggio: la scoperta di Riccardo

Quello che accadrò nell’episodio del 21 maggio del Paradiso delle signore sarà davvero molto interessante. Il primo avvenimento che terrà con il fiato sospeso i telespettatori riguarderà il triangolo amoroso tra Riccardo, Nicoletta e Cesare. La fanciulla sarà sempre più distante da suo marito e quest’ultimi comincerà a nutrire dei sospetti alquanto seri. Il giovane Guarnieri, dal canto suo, si metterà all’opera per trovare un escamotage in grado di annullare il matrimonio tra Nicoletta e Cesare.

Per fare tutto ciò, il giovane si farà aiutare da Cosimo, il quale andrà a parlare con l’Arcivescovo. L’uomo di fede accenderà una piccola speranza per il giovane, il quale non ha nessuna intenzione di lasciarsela scappare. Senza fantasticare troppo, Riccardo deciderà di correre questo rischio nella speranza di riottenere la sua donna.

Angela aggredita al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, ci sarà grosso fermento il 21 maggio. Il motivo risiederà nel fatto che Gabriella e Agnese saranno molto indaffarate con la presentazione della nuova collezione. Le due dame vogliono a tutti i costi soddisfare i sogni e le richieste di tutte le Veneri. Marta, invece, avrà modo di conoscere Elsa, la regista che Vittorio ha ingaggiato per il video promozionale. Il vero colpo di scena, però, avverrà nella parte conclusiva della puntata.

Angela, infatti, si troverà a fare i conti con uno sfratto e con l’impellente necessità di guadagnare dei soldi. Sentendosi profondamente avvilita, la fanciulla sarà spinta ad accettare la proposta di Adelaide e di collaborare con lei nel losco piano contro Gualtiero Mairan.

La ragazza sarà a conoscenza dei rischi che corre, ad ogni modo, non potrà fare a meno di mettersi in gioco, Purtroppo per lei, però, mentre sarà in strada, verrà aggredita e derubata da un brutto ceffo. Si tratta di uno degli scagnozzi del Mantovano mandato da lui per intimidire Marcello e spingerlo a saldare il suo debito.