Uomini e Donne, D’Anelli contro Gemma: “Deve mandare a casa Nicola”

Da qualche tempo, Gemma Galgani sta conoscendo Nicola Vivarelli nello studio di Uomini e Donne, dopo che i due si erano sentiti via chat nel format precedente del programma. Alcuni utenti del web e diversi opinionisti del mondo dello spettacolo non sono d’accordo con la scelta della Galgani, molto più grande del giovane corteggiatore.

Nello studio di Uomini e Donne, Gemma Cipollari non ha fatto mistero di essere completamente in disaccordo con la decisione di Gemma. Intanto, ha detto la sua anche Biagio D’Anelli, opinionista spesso presente nel salotto di Barbara d’Urso. Alle critiche si è unito inoltre Alessandro Calabrese, ex concorrente del Grande Fratello che ha lanciato una frecciatina a Gemma e Nicola.

Uomini e Donne: Gemma criticata da Biagio d’Anelli

Biagio D’Anelli ha criticato il comportamento di Gemma a Uomini e Donne. L’opinionista non crede alla buona fede della dama, che dovrebbe avere più ”buon senso”. Nonostante abbia specificato che l’amore non ha età, Biagio D’Anelli ha ricordato che la differenza anagrafica tra Nicola e la Galgani è davvero tanta. Secondo il suo parere, Gemma avrebbe dovuto bloccare la conoscenza fin dall’inizio.

Gemma e Nicola Vivarelli invece, continuano la loro frequentazione all’interno del parterre di Uomini e Donne. Il giovane ragazzo, 26 anni, dimostra alla dama tutto il suo interesse con piccoli doni e sorprese, mentre Gemma accetta la corte lusingata. Oltre a Biagio D’Anelli, che ha criticato la decisione della Galgani di tenere il 26enne, anche un ex concorrente del Grande Fratello ha espresso la sua personale opinione.

Alessandro Calabrese contro Nicola Vivarelli

Anche il 26enne Nicola Vivarelli, arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani, non è esente da critiche. A dire la sua ci ha pensato Alessandro Calabrese, un ex partecipante del Grande Fratello. Il ragazzo ha detto che Nicola non avrebbe nemmeno dovuto scendere le scale. Dopo aver affermato che gli uomini sono già immaturi di natura, Calabrese ha aggiunto che Nicola dovrebbe cercare una ragazza più giovane, non certo la nonna o la zia, lanciando una frecciatina a Gemma.

Tuttavia, Nicola Vivarelli non sembra dare peso alle critiche che sta ricevendo. Nonostante ciò, continua a voler conoscere Gemma. La sua decisione di ballare con Pamela Barretta però, destabilizzerà Gemma, che non apprezzerà affatto il gesto del suo corteggiatore. Nicola cambierà idea e corteggerà anche la bella Pamela? Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire come si evolveranno queste complicate dinamiche.