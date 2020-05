Oroscopo 22 maggio 2020: Pesci troppo vulnerabile, soddisfazioni per Capricorno

L’Oroscopo del 22 maggio esorta i Pesci a diffidare dal prossimo. I capricorno, invece, potrebbero ricevere una promozione tanto attesa. Piccole soddisfazioni per la Bilancia, mentre i Vergine potrebbero rimanere delusi da qualcuno.

Previsioni 22 maggio da Ariete a Vergine

Ariete. Ottima ripartenza per i nati sotto questo segno. Anche voi avete risentito dei problemi del lockdown, ma pian piano state tornando in carreggiata e lo state facendo alla grande. A lavoro potrebbero avviarsi molto presto dei progetti interessanti, mentre in amore non è affatto escluso che possiate trovare l’anima gemella. Occhi aperti.

Toro. Anche se la vita vi ha messo a dura prova non siete certamente tra i segni che sono soliti abbattersi. Presto ritroverete la voglia di agire e di essere intraprendenti, sia nel lavoro sia in amore. Le cose, secondo l’Oroscopo, cominceranno a migliorare a partire dal 22 maggio. Dedicatevi alle vostre passioni e agli hobby, vi aiuteranno molto in questo momento a tenere la mente occupata.

Gemelli. Da quando il Sole è entrato nel vostro segno per voi ha avuto inizio un periodo fervido di cambiamenti e novità. Venere, che vi accompagnerà fino ai prossimi mesi, vi aiuterà ad essere audaci e intraprendenti in amore. Cercate di non fare strage di cuori quest’estate e siate un po’ più responsabili. Le cose vi stanno andando bene, ma non crogiolatevi sugli allori.

Cancro. Oggi potreste dover mettere a punto alcune questioni burocratiche che vi portate dietro da un po’ di tempo. Mantenete la calma e non avvilitevi, tutto si risolverà. In questo periodo siete stati messi a dura prova, ma il peggio è passato, Adesso non dovete fare altro che rialzarvi e ripartire da dove vi eravate fermati.

Leone. Forse state pretendendo un po’ troppo da voi stessi nel lavoro. Approfittate di questo fine settimana per allentare un po’ la presa e rilassarvi. In amore potrebbe esserci qualche piccolo malinteso e discussione inaspettata, molto probabilmente dovuta al vostro stato d’animo ansioso. Occhio alle finanze, in quanto potreste avere delle spese impreviste.

Vergine. Se qualcuno non si comporta in modo esemplare con voi, siete propensi per natura a rimanerci molto male. Non siete certamente tra i segni più impassibili dello zodiaco e fate fatica a lasciarvi scivolare le cose addosso. Questo è stato un periodo molto particolare, in cui è probabile che abbiate avuto modo di capire chi tiene davvero a voi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo vi sentite particolarmente propensi a fare progetti. Nella giornata del 22 maggio potrebbe esserci qualche interessante novità in amore. Qualcosa potrebbe smuoversi e questo vi aiuterà ad affrontare la giornata in modo molto più positivo. Il lavoro è ancora un po’ fermo, ma le soddisfazioni arriveranno per chi sa aspettare.

Scorpione. Importanti novità in ambito lavorativo. Per voi potrebbe essere in arrivo un’interessante novità che riguarderà questa sfera. Riuscirete, come sempre, ad adattarvi egregiamente al cambiamento. In amore, invece, la strada continuerà ad essere spianata e, specie in questo periodo, vi state affidando molto al partner.

Sagittario. Nella giornata odierna potreste risentire un po’ dello stress accumulato dalla settimana. Molti di voi hanno ripreso il lavoro a partire da lunedì, pertanto, si sono trovati ad affrontare dei giorni di fuoco. Finalmente, però, si avvicina il week-end e potrete dedicarvi un po’ di più ai vostri affetti e alla vostra famiglia. Approfittatene.

Capricorno. Finalmente comincerete a cogliere i frutti dei vostri sacrifici. Nella giornata del 22 maggio l’Oroscopo vi anticipa che sarà una giornata molto proficua dal punto di vista lavorativo. Chi era in attesa di un cambiamento o di una promozione, questo è il momento di ricevere le soddisfazioni tanto attese. In amore guadagnate posizioni.

Acquario. Siete tra i segni più razionali dello zodiaco e la presenza di Saturno nel vostro segno non farà altro che alimentare questa tendenza. Siete meticolosi e precisi, specie nel lavoro. Qualche incarico di troppo potrebbe generarvi un po’ di confusione, ma troverete il modo di portare tutto al termine. Come già detto, il fine settimana si prospetta molto entusiasmante in amore.

Pesci. Marte nel segno, purtroppo, non vi aiuta. Per indole siete già propensi a richiedere molto il parere degli altri. In questo periodo in particolare, però, l’influenza del giudizio altrui potrebbe condizionare drasticamente le vostre scelte. Per i più fragili c’è il rischio di essere plagiati, pertanto, meglio lasciarvi consigliare solo dalle persone care.