Serena Enardu “Cose gravi?” risponde a Pago “dopo la rottura non è successo proprio nulla”

Serena Enardu chiarisce aspetti della relazione con Pago dopo la rottura

Serena Enardu dopo la fine della sua relazione con Pago ha voluto rilasciare delle dichiarazioni spiegando cosa fosse successo con il suo ex compagno. Pago aveva già espresso il suo parere, ma a quanto pare Serena non condivide e per questione di sincerità sceglie di mettere i puntini sulle i.

Tutto ha avuto inizio dal momento che il cantante ha rilasciato un’intervista ad Alfonso Signorini affermando che tra loro due non poteva andare diversamente dato che sono successe delle cose gravissime. Così i follower, il web, hanno iniziato ad ipotizzare la qualunque pensando fosse successo davvero qualcosa di grave.

Tra l’altro il cantante ha raccontato di essere rimasto fuori casa, senza la macchina, senza la sua compagna, proprio come un vagabondo. Lei è riuscita a fargli ancora una volta male, a deluderlo profondamente. Questa volta però per l’ultima. Dice poi che almeno per il momento non vuole più parlare di questa storia, Lo farà quando riuscirà a riprendersi, Sempre se questo dovesse accadere.

Serena Enardu vs Pago, Ecco tutta la verità

Serena Enardu e Pago hanno cercato in tutti i modi di ritornare alla serenità, di far funzionare la loro storia, sono andati anche a Temptation Island per cercare di ricucire ciò che si era rotto nel tempo. A quanto pare però non ci sono riusciti perché la situazione sembra essere addirittura peggiorata. Loro sono la dimostrazione che quando qualcosa si rompe, si rompe definitivamente Ed è inutile cercare di ricucire.

Da quando si sono lasciati, tra loro due non è successo niente di grave, Pago ha rilasciato queste dichiarazioni soltanto per far parlare di sé, per attirare l’attenzione comune, per ritornare al centro del gossip, per paura che i riflettori su di lui e sulla sua vita possano nuovamente spegnersi. Questo è ciò che ha raccontato Serena attraverso le storie, su Instagram. Lei a differenza del suo ex compagno ha scelto di parlare solo sui social, per chiarire questi aspetti in compagnia dei follower. Il tutto evitando di rilasciare interviste false.

Le tremende accuse verso Pago: al momento nessuna risposta

Pago secondo il parere di Serena soffrirebbe la mancanza di attenzioni dei media. Negli ultimi anni è stato messo da parte e dimenticato da tutti sia come cantante che come personaggio pubblico.

Ecco perché secondo Serena, avrebbe detto una serie di bugie, una dietro l’altra, frutto della paura di essere lasciato ancora una volta all’angolo. È un artista che non riesce a sfondare nel suo piccolo mondo, la donna ammette di avere iniziato a pensare che Probabilmente anche la scelta di andare a Temptation Island è stata fatta da lui con questo obiettivo.