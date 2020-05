Elisa Isoardi, l’annuncio dopo l’addio a La prova del cuoco: “Mi sposerò…”

Elisa Isoardi annuncia ironicamente di sposarsi da sola

Sembra quasi ufficiale l’addio di Elisa Isoardi alla conduzione de La prova del cuoco. Stando a Dagospia, la professionista dovrebbe cedere il posto ad Antonella Clerico con un nuovo programma culinario. Nel frattempo, nella puntata domenicale di Uno Mattina in Famiglia si è parlato dell’ex compagna di Matteo Salvini.

Nella storica rubrica dedicata al gossip, il divertente Gianni Ippoliti ha sfogliato un magazine uscita in settimana, sulla quale la conduttrice Rai ha detto in modo ironico: “Mi sposerò… da sola!”. Affermazione che lo stesso collega di Tiberio Timperi e Monica Setta ha riportato nel suo spazio. Quest’ultimo, inoltre, ha affermato che le riviste continuano a chiederle un nome, un’ipotesi, un qualcuno, perciò lei ha risposto in quella maniera.

Gianni Ippoliti ironizza sulla Isoardi che cuoce coi fornelli spenti

Sempre nella rubrica dedicata al gossip a Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha mostrato al pubblico mattutino di Rai Uno uno scatto che mostra Elisa Isoardi in posa in cucina. A quel punto il giornalista ha detto: “Elisa nelle foto è sempre abbinata alla cucina. In questa immagine la vediamo mentre cucina… ma con i fornelli spenti!”.

Poi sempre con quella sua ironia che lo contraddistingue, Gianni ha detto che prenderà sempre il suo uomo per la gola. E parlando di fornelli, dopo oltre due mesi di stop dovuto all’emergenza sanitaria per il Covid-19, la professionista da lunedì 25 maggio 2020 torna con La prova del cuoco. Il format durerà fino alla fine di giugno e con molta probabilità, stando ai rumors che circolano sul web, dopo 20 stagioni chiuderà i battenti.

Torna La prova del cuoco con la Isoardi e Claudio Lippi

Prima che si occupasse di gossip sulla conduttrice de La prova del cuoco, Gianni Ippoliti nella puntata domenicale di Uno Mattina in Famiglia ha fatto una battuta su Elisa Isoardi. Nello specifico il collega di Tiberio Timperi e Monica Setta ha mostrato al pubblico di Rai Uno una bolletta con sopra scritto: “Cena pronta, fornelli spenti”.

Tornando all’appuntamento del cooking show della prima rete, oltre alla professionista piemontese da mezzogiorno ci sarà anche Claudio Lippi. Quest’ultimo da qualche mese è molto più magro perché la moglie ha deciso di fargli adottare un regime alimentare specifico in grado di perdere peso.