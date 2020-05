Amici Speciali, brutto scherzo per Sabrina Ferilli. Ha promesso vendetta

Brutto scherzo per Sabrina

Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi, farà compagnia gli italiani con altre due puntate. Lo scopo è sia intrattenere il pubblico e sia aiutare economicamente coloro che combattono la pandemia.

Tra i membri della giuria ci sono Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. Con loro le risate sono assicurate, proprio come accade nello studio di Tu Si Que Vales!. Nella puntata di venerdì 22 maggio Gerry si è cimentato in alcune esibizioni canore sfidando Giorgio Panariello.

Poi Maria e Sabrina hanno seguito delle indicazioni per svolgere degli esercizi su un tappetino tipico della palestra. Le due donne risultano da sempre essere affiatate davanti alle telecamere, ma stavolta la conduttrice è andata oltre. Ha fatto uno scherzo alla collega-amica dietro le quinte, coinvolgendo delle persone con la divisa della polizia.

‘Prima o poi me la pagherai’

Il brutto scherzo per Sabrina non ha di certo divertito la diretta interessata, dato che ha promesso che prima o poi si vendicherà. Il tutto è accaduto a telecamere spente, prima dell’inizio della puntata. In pratica due agenti della polizia, uno in borghese e uno in divisa, sono andati nel suo camerino per portarla in questura.

Hanno usato come scusa una truffa su prodotti dimagranti che lei sponsorizza sui vari canali social. Nonostante la Ferilli abbia parlato con tranquillità, non è riuscita a nascondere la tensione. Del resto la situazione non è stata spiegata nel migliore dei modi. Per evitare uno svenimento o conseguenze di altro tipo, la De Filippi è intervenuta per dirle di stare serena.

E’ stato uno scherzo che ha fatto con l’aiuto degli altri presenti. A quel punto la donna ha fatto un sospiro di sollievo, incredula di ciò che stava per succedere. Prima di sedersi sulla poltrona a lei destinata, ha garantito che si vendicherà. Ragion per cui ha consigliato a tutti di non abbassare la guardia.

Rudy, il bersaglio preferito

Come Sabrina, anche Rudy spesso è preso di mira. Anche venerdì scorso è andato dietro le quinte con gli abiti bagnati. L’ultimo gioco consisteva nell’essere legato a una specie di sedia per poi capovolgersi una vasca piena d’acqua.

A ogni risposta sbagliata veniva immerso a testa in giù. Ha minacciato di spogliarsi se non fosse stato liberato dalle corde. Alla fine non è riuscito nel suo intento grazie alla clemenza della conduttrice.