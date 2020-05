Mario Serpa nella bufera: ecco quanti follower ha perso dopo il video incriminato

Uomini e Donne: Mario Serpa nella bufera

Mario Serpa è diventato molto popolare per aver partecipato al primo trono gay di Uomini e Donne. Lui ha corteggiato Claudio Sona, primo tronista gay, con il quale ha avuto una relazione dopo che lui l’ha scelto. Le cose, però, non sono andate bene per la coppia e si sono lasciati anche molto male. Tuttavia, Mario ha ricevuto tanti complimenti per il suo carattere ed è molto seguito sui social.

Qualche tempo fa ha anche intrapreso il ruolo di opinionista nel dating show ma poi ha avuto dei problemi con la redazione. In queste ore Mario è al centro dell’attenzione per un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatore si è messo una mano nei pantaloni, facendo anche qualche sospiro, e il gesto ha fatto molto scalpore.

Le critiche

In molti hanno ripreso Mario per quel gesto trovandolo davvero fuori luogo e inopportuno. Alcuni utenti non si spiegano come abbia potuto fare una cosa del genere e altri pensano che il suo profilo sia stato rubato perché l’atteggiamento non è in linea con il suo modo di essere. Ad ogni modo una pioggia di commenti ha inondato il post e non solo.

Infatti, i suoi follower si sono divisi. Alcuni lo hanno anche offeso e parlato di una grande delusione, altri non hanno visto nulla di male in questo gesto e si sono scagliati contro chi ha commentato in modo negativo. Nel frattempo Mario si è chiuso in un silenzio molto strano.

La perdita di follower

Ad ogni modo c’è chi ha notato una perdita importante di seguaci su Instagram sul profilo del serpiko. Dopo la dichiarazione di alcuni utenti nel togliere il segui e l’invito agli altri a fare lo stesso, Trendit.it ha analizzato la perdita di follower. Mario nelle ore successive a quel video ne ha persi circa 14.000.

Per loro l’ex corteggiatore non sa più che cosa fare per un po’ di pubblicità e per far parlare di sé. Inoltre, hanno anche lanciato un hashtag su Twitter #marioserpaisoverparty. Non rimane che attendere la replica di Mario a tutto questo, ma nel frattempo voi che cosa ne pensate?