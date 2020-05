Belen Rodriguez e Stefano De Martino è crisi, lei: ‘mi sono rotta le pa**e…’ (VIDEO)

Cosa sta accadendo tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Questa è la domanda che sta circolando nelle ultime ore dopo che la bella show girl si è mostrata a cena senza suo marito e senza un piccolo dettaglio.irca due settimane che l’ex ballerino di Amici per via del lavoro è tornato a Napoli, lasciando soli sua mioglie e Santiago.

La coppia dopo una lunga separazione è tornata insieme riscoprendo l’amore e l’equilibrio di un tempo. Se fino a pochi giorni fa si parlava addirittura di un secondo figlio nelle ultime ore si sta ipotizzando una nuova crisi tra i due. E se fino a pochi istanti fa erano solo domande quelle dei fan e dei giornalisti a rispondere ad ogni pettegolezzo ci ha pensato la stessa modella in un video.

Nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez come ben sappiamo è da sempre molto attiva sui social. Oltre al lavoro, la bella modella argentina cnvidie anche alcuni scatti che la ritraggono nel proprio quotidiano. Durante la quarantena, ha addirittura creato dei tutorial mostrando ai suoi seguaci tecniche di trucco ma anche suggerimenti per gli allenamenti.

Con l’inizio della Fase 2, Belen Rodriguez pare abbia ripreso la vita di prima. Infatti, ieri sera ha deciso di andare a cena con la sua famiglia, portando con se Santiago e Jeremias. Dagli foto postate sui social, la giovane è apparsa serena e tranquilla ma i più attenti hanno notato un dettaglio che ha scatenato i fan della coppia. Belen come mostra l’immagine seguente non indossa più la fede. Per quale motivo? (Continua dopo la foto)

Nessun ritorno di fiamma con Andrea Iannone

Nel video postato usi social, Belen Rodriguez si è mostrata molto diversa dal solito. Con gli occhi tristi e dall’aspetto fragile, la show girl ha rotto il silenzio sulla sua storia d’amore con Stefano De Martino. Con forza e coraggio ha deciso di pubblicare un video per dire la sua sulla crisi con il marito e su quello che si vocifera sul ritorno di fiamma con Andrea Iannone. Belen ha dichiarato, anche con molta rabbia, che con l’ex non c’è nulla e quello che sta accadendo con il ballerino lo spiegherà a tempo dovuto.

“Questo è un periodo difficile per me perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità, né le colpe. Perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre. E quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più.”