Ignazio Moser irriconoscibile, perde troppi chili e spiega cosa è successo: “La campagna non fa sconti”

Il compagno di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, è finito al centro dell’attenzione per la sua forma fisica che lo ha reso quasi irriconoscibile. Il protagonista ha rilasciato un’intervista a Nuovo in cui ha parlato di come ha vissuto questa quarantena ed ha aggiunto dettagli molto interessanti.

L’argomento che più di tutti ha generato sgomento riguarda il fatto che il giovane sembrerebbe aver perso molti chili durante questo periodo. Il motivo risiede nel fatto che ha completamente cambiato stile di vita. Vediamo tutti i dettagli.

L’irriconoscibile cambiamento di Ignazio Moser

Nel corso dell’intervista, Ignazio Moser ha spiegato di aver apportato delle modifiche al suo aspetto fisico al punto da essere giudicato irriconoscibile per alcuni. Ignazio e Cecilia hanno trascorso questa quarantena in campagna nella tenuta di famiglia di lui. A causa dell’emergenza sanitaria, dunque, sono rimasti bloccati lontano da Milano ed hanno cominciato a cambiare radicalmente le loro abitudini. Il protagonista dell’intervista, infatti, ha spiegato di essersi dedicato moltissimo alla vita nei campi.

La mattina presto, insieme a suo padre, si recava nel mezzo della campagna per svolgere le attività tipiche di un contadino. Cecilia, invece, lo aspettava a casa e si alzava ad un orario decisamente più comodo. Appena sveglia cominciava a svolgere le faccende domestiche e a cucinare. Quando padre e figlio ritornavano a casa, trovavano tutto già pronto e tutti si sedevano a tavola per pranzare.

Lo sfogo di Ignazio sui social

A causa di questo ritmo diverso Ignazio Moser è notevolmente dimagrito ed ha cambiato le sue abitudini di vita. Il giovane ha anche spiegato di non essere più riuscito ad andare in palestra, ragion per cui ha perso un bel po’ di massa muscolare. Questo è il secondo motivo per il quale adesso appare visibilmente dimagrito. I chili persi durante tutto questo periodo sono ben 9 e sul fisico già asciutto del ciclista si notato eccome.

Moser, inoltre, ha parlato anche del rapporto con Cecilia ed ha detto che entrambi desiderano diventare genitori. Ad ogni modo, per adesso non c’è alcuna fretta. Ad ogni modo, poco per volta i due stanno tornando alla loro vita quotidiana e Ignazio sembra parecchio provato. Nelle ultime Instagram Stories, infatti, il protagonista ha detto di essere un po’ giù di corda a causa di alcuni “problemi caratteriali”. A compromettere il suo stato d’animo, però, non sembrerebbe essere stata la bella Chechu.