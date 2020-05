Ambra Angiolini affonda la regina di Verissimo Silvia Toffanin “senza scrupoli”

Nella sua intervista a Verissimo Ambra Angiolini definisce Silvia Toffanin spregiudicata, senza scrupoli, ma è solo una battuta e le due donne ci scherzano sopra

In una recente intervista a Verissimo Ambra Angiolini si è aperta a Silvia Toffanin e ha condiviso pubblico alcuni dettagli sulla sua storia con Massimiliano Allegri. L’attrice è stata quindi intervista dalla Toffanin che come sempre sa come far parlare i suoi ospiti. La bravura della conduttrice consiste anche nel mettere a proprio agio gli interlocutori.

Infatti, la conduttrice è molto amata dal pubblico per come si mostra e per la sua dolcezza e discrezione. Sicura nel suo ruolo di giornalista, nel tempo è diventata bravissima nel creare un legame con i telespettatori e con chi ospita in studio. La Toffanin conquista tutti e il sabato pomeriggio catalizza l’attenzione del pubblico. Il suo programma è il più visto in assoluto nella sua fascia oraria.

Ambra Angiolini si confessa a Verissimo

Originaria di Bassano del Grappa, la Toffanin ha accolto nel suo studio personaggi famosi, cantanti, attori, artisti. Seduti di fronte alla padrona di casa, sempre elegante e impeccabile, i suoi ospiti le aprono il cuore e confessano i loro segreti. Sono stati in tanti finora i vip che hanno fatto delle esclusive proprio a Verissimo, annunciano cose segrete.

Anche Ambra Angiolini, ospite a Verissimo, si è aperta e ha rivelato alcune cose private che in altri contesti non avrebbe detto. La Angiolini ha parlato senza esitazioni della sua storia d’amore con Massimiliano Allegri e della relazione troncata con Renga. Ambra è apparsa a proprio agio e ha detto delle cose private mettendosi a nudo con sincerità.

La frase accolta dalle due donne con una risata

Durante la conversazione fra Ambra e Silvia ci sono stati dei momenti anche divertenti e dei momenti di commozione. In questi ultimi Ambra ha cercato di smorzare l’imbarazzo e la Toffanin è stata anche abile nel farglielo superare. Per questo la Angiolini ha detto a Silvia che è spregiudicata e senza scrupoli. La frase ha fatto ridere tutte e due e ha spezzato l’imbarazzo.

L’intervista della Angiolini è stata resa più dinamica da una ragazza del pubblico che si è commossa mentre lei parlava della sua vita privata. Le parole dell’attrice hanno emozionato la ragazza che non ha nascosto le sue lacrime. Ambra è rimasta molto colpita da questo e si è resa conto di quanto il suo personaggio negli anni 90 fosse stato un idolo per tante.