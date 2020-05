Uomini e Donne anticipazioni oggi: Giovanna mette alle strette i corteggiatori, Veronica mente? (VIDEO)

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Giovanna metterà alle strette i suoi corteggiatori. Dopo aver visto il volto dell’Alchimista, l’Abate chiederà delle conferme a Sammy e ad Alessandro.

In merito al trono over, invece, vedremo che Veronica si siederà al centro dello studio per raccontare come stiano procedendo le cose con Giovanni. Le sue parole, però, non convinceranno molto i presenti, specie Gianni Sperti.

Oggi a Uomini e Donne Giovanna farà delle pressioni

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni su Witty Tv, nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo del dialogo tra Giovanna e i duoi tre spasimanti. Adesso che l’Alchimista si è rivelato tutti sono alla pari. Sammy sarà alquanto arrabbiato con la tronista per il modo in cui si è relazionata al nuovo arrivato e anche Alessandro sembrerà mantenere il punto. Per tale ragione, la tronista chiederà ai suoi corteggiatori qualche conferma in più.

Gianni, dal canto suo, interverrà per cercare di estorcere qualche confessione ai presenti in merito a ciò che provano per l’Abate. Sammy e Alessandro, però, continueranno a rimanere un po’ sulle loro, facendo avanzare sempre di più Davide Basolo. Quest’ultimo, infatti, sembra essere l’unico che è stato in grado di corteggiare la fanciulla e di farla sentire una vera principessa. Ad ogni modo, questo basterà all’Abate per arrivare a sceglierlo? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo. (Clicca qui per il video)

Anticipazioni 28 maggio: Veronica sotto attacco

Per quanto riguarda gli over, invece, vedremo che nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi farà accomodare al centro Veronica e Giovanni. I due cominceranno a raccontare come stiano procedendo le cose tra loro, ma i discorsi sembreranno alquanto freddi e aridi. L’opinionista Sperti, infatti, dirà di avere la percezione che si tratti di una conoscenza molto razionale, piuttosto che di pancia.

L’Ursida proverà a smentire queste dichiarazioni e dirà di essere parecchio presa dal suo interlocutore. La sua versione, però, non sarà molto credibile. Nel corso della messa in onda, poi, Armando prenderà la parola per scusarsi per alcune sue reazioni estreme. Nella puntata del 27 maggio, infatti, il giovane ha sbottato contro la sua ex ed ha simulato un’uscita dallo studio. Ebbene, nella puntata odierna pare chiederà scusa soprattutto alla presentatrice del talk show per il suo atteggiamento.